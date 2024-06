IND vs ENG, Semifinal: गयाना में अभी कैसा है मौसम, मैच के दौरान क्या बारिश बनेगी विलेन, जानें क्या हैं अपडेट

टी20 विश्व कप 2024 में भारतीय टीम ने दमदार प्रदर्शन किया है. विजयरथ पर सवार रोहित एंड कंपनी आगे भी इस फॉर्म को कायम रखते हुए इस बार ट्रॉफी के साथ देश लौटना चाहेगी. भारतीय टीम आईसीसी टी20 विश्व कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगी और टीम इंडिया की कोशिश इस मैच को जीतकर फाइनल में जगह बनाने की होगी. हालांकि, इस मैच पर बारिश का साया मंडरा रहा है, लेकिन भारतीय टीम के लिए यह टेंशन की बात नहीं है.

भारत और इंग्लैंड के बीच गुरुवार को टी20 विश्व कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल प्रोविडेंस स्टेडियम, गुयाना में भारतीय समयानुसार रात आठ बजे से खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच मौजूदा टूर्नामेंट में यह पहली टक्कर होगी. इस मैच को लेकर भारतीय फैंस में काफी उत्साह है. लेकिन मैच पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है और जो ताजा अपडेट आ रही है, उसमें स्थिति खराब दिख रही है. दिनेश कार्तिक ने मैच की शुरुआत से पहले एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें पिच के आस-पास काफी पानी नजर आ रहा है. मौसम के पूर्वानुमान की मानें तो मैच की शुरुआत से पहले बारिश हो सकती है. अगर ऐसा हुआ तो मैच की शुरुआत में देरी तय है. इसके अलावा अगर मैदान प्लेइंग कंडीशन के अनुरूप नहीं हुआ तो मैच के रद्द होने की भी संभावना है.

Not so good at the moment 😞



Rained heavily when we were on our way and it's drizzling now



But good news is , the. Sun is peeping out #IndvsEng #T20WorldCup #CricketTwitter pic.twitter.com/KMA50Y10ml