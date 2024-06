IND vs ENG, Semifinal: "न हो तू उदास...", दुखी कोहली की कुछ ऐसे हिम्मत बढ़ाई कोच द्रविड़ ने

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) के तमाम समर्थक जारी विफलता के बीच यही कहकर उनका बचाव कर रहे थे कि उनका हीरो बस एक अच्छी पारी से फॉर्म से दूर है. और एक अच्छी पारी आते ही तमाम सवाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन इंग्लैंड के खिलाफ वीरवार को गुयाना के ब्रायन लारा स्टेडियम में करो या मरो के सेमीफाइनल (Ind vs Eng Semifinal) मुकाबले में भी जब उनका बल्ला नहीं बोला, तो इसका साफ असर विराट के चेहरे पर देखा गया. और जाहिर है कि इसमें कुछ भी अप्रत्याशित नहीं है. अगर उनकी जगह कोई दूसरा खिलाड़ी होगा, तो उसकी भी कुछ ऐसी ही मनोदशा होगी.

Don't be sad, King Virat Kohli. We will win! We want a roaring Kohli. We can't see you like this. #INDvsENG pic.twitter.com/a1zoso3wpr — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) June 27, 2024

इंग्लैंड के खिलाफ एक और नाकामी का असर विराट पर इतना गहरा हुआ कि वह ड्रेसिंग रूम चुपचाप साथी खिलाड़ियों के बीच जाकर बैठ गए. और तस्वीर कुछ ऐसी दिखाई पड़ी कि हेड कोच राहुल द्रविड़ विराट को सांत्वना देने पहुंचे. सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि जैसे ही द्रविड़ कोहली के नजदीक पहुंचते हैं, तो उनके मुंह से "सॉरी" शब्द निकलत प्रतीत होता है, लेकिन द्रविड़ कुछ कहने के साथ ही अपना हाथ सांत्वना के तौर पर उनके पैर पर रखकर लौट आते हैं.

कोहली के हश्र से फैंस खासे दुखी हैं

It doesn't matter whether you are a fan of Dhoni, Rohit Sharma, or anyone else; it hurts to see Virat Kohli like this — Yanika_Lit (@LogicLitLatte) June 27, 2024

आप किंग हो!