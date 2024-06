Rishabh Pant: इकलौते वॉर्म-अप मैच में पूरे नंबर से पास हुए पंत, सोशल मीडिया हुआ दीवाना

Rishabh Pant wins social media's heart: मेगा टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) के लिए टीम इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ इकलौते वॉर्म-अप (Ind vs Ban Warm-up) मुकाबले अपनी तैयारियों का आगाज कर दिया है. टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनने के बाद जहां कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और नए ओपनर संजू सैसमन (Sanju Samson) नए हालात में पिच पर पर्याप्त समय गुजारने में नाकाम रहे, तो वहीं लेफ्टी विकेटकीपर ऋषभ पंत (Rishabh Pant) एकदम आईपीएल के तूफानी अंदाज में खेले. कहा जा सकता है कि आयरलैंड के खिलाफ 5 जून को मेन प्रतियोगिता में पहले मैच के लिए पंत ने पूरे नंबर के साथ टेस्ट पास कर रिया.

"रिटायर आउट" होने से पहले ऋषभ पंत (Rishabh Pant) ने 32 गेंदों पर 4 चौकों और इतने ही छक्कों से 53 रन की पारी खेली. पर इस बात की यूएसपी यह रही कि पंत की बैटिंग से ऐसा लगा कि मानो वह भारतीय पिच पर ही बैटिंग कर रहे हों. बाकी बल्लेबाजों की तरह उनके शॉट फंसते हुए दिखाई नहीं पड़े और पंत ने साबित कर दिया कि आने वाले मैचों में उनकी भूमिका बहुत ही ज्यादा अहम होने जा रही है. पंत को आतिशी पारी का असर भी हुआ और सोशल मीडिया से उनको जमकर तारीफ मिल रही है.

निश्चित तौर पर यह भारत के लिए बहुत ही अच्छी खबर है

FIFTY FOR RISHABH PANT



- Pant playing a match for India after 18 long months & he smashed fifty from just 32 balls in the Warm up game, Great news for Team India. pic.twitter.com/BDf7Qv4rqh — Johns. (@CricCrazyJohns) June 1, 2024

यह शॉट तो यही कह रहा है कि पंत को अमेरिका की पिचों की कोई परवाह नहीं है

THE MADNESS OF RISHABH PANT.



- Pant is Back in the Team India's Colours..!!!! 🇮🇳pic.twitter.com/bjRfOPx7Mr — Tanuj Singh (@ImTanujSingh) June 1, 2024

अब इस बात को लेकर तो कोई शक ही नहीं है