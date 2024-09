Ind vs Ban: "इशान की अनदेखी रोको", सोशल मीडिया गूंज उठा, बांग्लादेश के खिलाफ दूसरे विकेटकीपर नहीं बन सके लेफ्टी प्लेयर

Ishan Kishan is ignored: मेहमान बांग्लादेश के खिलाफ अगले महीने खेली जाने वाली तीन टी20 मैचों की सीरीज के लिए शनिवार को टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया. कई अनुभवी खिलाड़ियों को आराम दिया गया, तो नितीश रेड्डी (Nitish Reddy) सहित कुछ युवा खिलाड़ियों की भी टीम में इंट्री हुई. संजू सैमसन और पंजाब के जितेश शर्मा (Jitesh Sharma) के रूप में दो विकेटकीपर चुने गए, लेकिन हाल ही में दलीप ट्रॉफी में वनडे स्टाइल में शतक बनाकर शानदार वापसी करने वाले और वनडे क्रिकेट में दोहरा शतक बना चुके ईशान किशन (Ishan Kishan) को टीम में जगह नहीं मिलने के बाद उनके चाहने वाले बहुत ही ज्यादा निराश हैं. टीम की घोषणा के कुछ देर बाद ही सोशल मीडिया पर #stopsideliningishankishan ट्रेंड करने लगा. और इस लेफ्टी विकेटकीपर को बड़ी संख्या में फैंस का समर्थन मिल रहा है. आप देखिए कि ईशान के चाहने वाले अपने हीरो के लिए कैसे कमेंट कर रहे हैं.

देखिए इशान के चाहने वाले आंकड़े निकाल कर ले आए. यह फैन बता रहा है कि इशान ने अपने प्रतिद्वंद्वियों से कितना बेहतर किया है

इशान किशन को लेकर गंभीर सवाल हो रहे हैं. बीसीसीआई पर ऐसे सवालों की बौछार हो रही है

प्रशंसकों का एक बड़ा वर्ग यह बात भी कह रहा है

He accused for partying and going to kbc but he was send and sponsered by SBI life to support dcci and donate funds to help them But BCCI never clarify STOP SIDELINING ISHAN KISHAN @BCCI @JayShah @GautamGambhir #Ishankishan pic.twitter.com/oCsmVRNnBa

इशान के पक्ष में कई महिला प्रशंसक भी खुलकर उनका समर्थन कर रही हैं. उनकी पारियों का जिक्र करके जवाब मांगा जा रहा है

R Ashwin about #IshanKishan; "Whenever Ishan Kishan has gotten opportunities in the white-ball formats, he has used them really well. Even in the last Test match (...) he score a quick-fire half-century. (He) has been a wonderful kid".

STOP SIDELINING ISHAN KISHAN pic.twitter.com/L38tZqRweA