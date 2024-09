Ind vs Ban: अब गंभीर ने इन 2 वजहों से इस पेसर को टीम इंडिया के नेट पर बुलाया, जानें कौन हैं गुरनूर बरार

अब जबकि यह साफ हो चला है कि बांग्लादेश के खिलाफ शुरू हो रही टेस्ट सीरीज (Ind vs Ban) के लिए भारतीय प्रबंधन का जोर पारंपरिक रूप से स्पिन के बजाय तेज पिच बनाने पर है, तो इसके लिए लीक से हटकर फैसले भी लिए जा रहे हैं. जहां पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने नेट बॉलर के रूप में अर्पित गुलेरिया, युद्धवीर सिंह, वैभव अरोड़ा और सिमरजीत सिंह को नेट बॉलर को प्रैक्टिस के लिए बुलााया है, तो इसमें अब सबसे हालिया नाम गुरनूर बरार (Gurnoor Brar) का नाम भी शामिल हो गया है. और अगर ऐसा है, तो इसकी खास वजह है

New Titan alert



Gurnoor Brar replaces Sushant Mishra in the squad for the remainder of #TATAIPL2024#AavaDe | #GTKarshe pic.twitter.com/4arAUyuTMl — Gujarat Titans (@gujarat_titans) May 11, 2024

इन वजहों से बुलाया गया गुरनूर को

पंजाब के लिए खेलने वाले गुरनूर का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड साधारण सा है, लेकिन इसके बावजूद गौतम गंभीर ने खास वजहों के कारण उन्हें टीम इंडिया के नेट पर बुलाया. दरअसल बड़ी वजह यह है कि गुरनूर का एक्शन बांग्लादेश के पेसर नाहिद राणा से काफी ज्यादा मिलता है. नाहिद राणा ने हाल ही में रावलपिंडी में पाकिस्तान के खिलाफ खेली गई सीरीज में पाकिस्तानी बल्लेबाजों को खासा परेशान किया था. वहीं, गुरनूर को बुलाने की दूसरी वजह गुरनूर की लंबाई 6 फीट और 4.5 इंच का होना है. अब गुरनूर के खिलाफ प्रैक्टिस कितनी काम आएगी, यह देखने की बात होगी.

कुछ ऐसा है गुरनूर का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड

घरेलू क्रिकेट में पंजाब के लिए रणजी ट्रॉफी खेलने वाले और 25वें साल में चल रहे गुरनूर बरार ने अभी तक ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली है. उन्होंने सिर्फ पांच ही फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं. और इसमें उन्होंने 7 विकेट चटकाए हैं. इसमें उन्होंने पारी में चार विकेट लेने का कारनामा एक बार किया है. वहीं, आईपीएल में भी बरार पंजाब किंग्स के लिए एक ही मैच खेल सके हैं और इसमें भी वह कोई विकेट नहीं ले सके.





