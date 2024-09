IND vs BAN: सुरक्षा में तैनात हुए 'लंगूर', UPCA ने कानपुर स्टेडियम में किया गया ये खास इंतेज़ाम

IND vs BAN 2nd Test: उत्तर प्रदेश क्रिकेट संघ (UPCA) ने भारत और बांग्लादेश के बीच चल रहे दूसरे टेस्ट मैच के वेन्यू ग्रीन पार्क स्टेडियम में बंदरों के आतंक से निपटने के लिए लंगूरों की मदद ली है. यह निर्णय फैंस, कर्मचारियों और प्रसारण कर्मियों को बंदरों से बचाने के लिए लिया गया, जो खाने की तलाश में स्टेडियम में घुसकर उत्पात मचा सकते हैं. मैच शुरू होने से पहले वेन्यू निदेशक संजय कपूर ने मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "बंदरों के आतंक से बचने के लिए हमने लंगूर तैनात किए हैं."

LANGURS TO PROTECT KANPUR.



- Langurs have been hired with their handlers to end the food stealing menace caused by monkeys at the Green Park Stadium. (Express Sports). pic.twitter.com/SJQAFgmHSk