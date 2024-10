Ind vs Ban 2nd Test: पठान एकदम सही पकड़े हैं, इरफान बोले- "भारत बैजबॉल नहीं खेलता बल्कि..."

क्या क्रिकेट खेली है भारत ने, विश्वास नहीं होता, यही असल बैजबॉल क्रिकेट है, वगैरह-वगैरह ! जी हां, कानपुर टेस्ट बांग्लादेश के खिलाफ (Ind vs Ban 2nd Test) 7 विकेट से जीतने के बाद करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस कुछ ऐसा ही कह रहे हैं. और आखिर कहें भी क्यों न क्योंकि सहजा भरोसा ही नहीं होता कि कोई टीम करीब दो दिन में भी टेस्ट मैच जीत सकती है. लेकिन प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या !! शुरुआती तीन दिन के बाद सिर्फ 35 ही ओवर का खेल हुआ था, पूरे दो दिन बर्बाद हो गए थे, लेकिन कानपुर टेस्ट करीब एक सेशन बाकी रहते हुए खत्म हो गया. यही वजह है कि करोड़ों फैंस टीम रोहित के बारे में अलग-अलग बातें कर रहे हैं. ज्यादातर फैंस कह रहे हैं कि भारत ने बैजबॉल शैली में इंग्लैंड को भी आइना दिखा दिया, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है. इरफान पठान यह पहलू एकदम सही पकड़े हैं!

India doesn't play bazball, India plays the situation. Thumping victory by 🇮🇳 — Irfan Pathan (@IrfanPathan) October 1, 2024

पठान ने सीरीज में बांग्लादेश का 2-0 से सफाए के बाद कहा, "भारत बैजबॉल नहीं खेलता, भारत हालात के हिसाब से खेलता है. टीम इंडिया की एक शानदार जीत." इरफान ने यह बिल्कुल सही बात कही है और यह देखने को भी मिला.

इरफान की बात का सबूत यह है

मैच में चौथे दिन जब लग रहा था कि अब यहां से मैच ड्रॉ की ओर चला है या यहां रिजल्ट निकलना नामुमकिन है, तब रोहित और यशस्वी जायसवाल ने बांग्लादेशी गेंदबाजों पर जोरदार पलटवार करते हुए टेस्ट इतिहास के सबसे तेज 50, 100, 150 और 200 का स्कोर बना दिया. और जब दूसरा पारी में भारत के सामने 95 का स्कोर था, तब टीम इंडिया ने करीब साढ़े पांच रन प्रति ओवर की दर से रन बनाए, जो बताने के लिए काफी है कि टीम इंडिया बैजबॉल ही नहीं खेलना जानती, बल्कि हालात के हिसाब से खेलती है. फैंस भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं.

the new era of India begins under Rohit and Gambhir, i hope india clinches test championship this time — Atiswan Goel (@TheGreyFlag) October 1, 2024

इस फैन ने बहुत ही अहम बात कही है. यह बात इस दौर में पूरी तरह से सही साबित होती दिखती है

I love test cricket but people have no time to watch a game five days so test cricket's survival is hidden under 6 runs per over “RUN RATE” — faheem (@faheemch81) October 1, 2024

यह फैन पठान की बात से पूरी तरह से समहत हैं.