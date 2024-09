Ind vs Ban 1st Test: "यह भारतीय टीम के लिए एक बड़ा वरदान", पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने कह दी यह बड़ी बात

बांग्लादेश के खिलाफ वीरवार को चेन्नई के एम. चिदंबरम स्टेडियम में शुरू हुए पहले टेस्ट (Ind vs Ban 1st Test) के पहले दिन जब भारत ने 6 विकेट 144 रनों पर गंवा दिए, तो एक बार को तो ऐसे सवाल भी फैंस के मन में आने लगे थे कि क्या भारत 200-250 का स्कोर भी पहली पारी में छू पाएगा. कम से कम बांग्लादेश के गेंदबाजों और कप्तान को तो ऐसा निश्चित तौर पर लगा होगा, लेकिन यहां से शतकवीर रविचंद्रन अश्विन (नाबाद 102) और रवींद्र जडेजा (नाबाद 86) ने सातवें विकेट के लिए नाबाद 195 रन की साझेदारी करके भारतीय गाड़ी को फिर से पटरी पर लाते हुए फैंस के भीतर फिर से उत्साह भर दिया. और इसकी सबसे बड़ी वजह रही अश्विन और जडेजा की बल्लेबाजी, जिसे पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने टीम इंडिया के लिए वरदान कर दिया

The batting depth India has at numbers 7 and 8 is truly a blessing. Just when the opposing team thinks they've taken out the top order, they're met with the resilience of Jadeja and Ashwin. Outstanding fightback from both of them! #INDvBAN — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 19, 2024

पठान की बात में दम है!

पठान ने दोनों की बैटिंग की प्रशंसा करते हुए X पर मैसेज पोस्ट करते हुए लिखा, "नंबर-7 और 8 पर भारत की बैटिंग की गहराई वास्तव में एक सच्चा वरदान है. जब भी प्रतिद्वंद्वी टीम सोचती है कि वे शीर्ष बल्लेबाजों को पवेलियन भेज चुके हैं, तभी उन्हें जडेजा और अश्विन से प्रतिरोध मिलता है. दोनों की तरफ से असाधारण जुझारू वापसी". पठान की बात पर फैंस ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है.

फैंस भी इरफान की बात से पूरी तरह से समहत हैं. पिछले कुछ सालों से दोनों निचले क्रम में एक ताकत बनकर उभरे हैं

Ravindra Jadeja since 2017 in Tests:



- 2,239 runs at an average of 43.1. pic.twitter.com/qiVNQKMngp — Abdullah RYK (@RYK_111P) September 19, 2024