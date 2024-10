Ind vs Ban 1st T20I: अब "गॉड प्लान" टीम इंडिया के साथ, टैटू में छिपा है इतिहास, ढूंढ सको, तो ढूंढ लो

मेहमान बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में सूपड़ा साफ अब इतिहास की बात है. करोड़ों फैंस की नजरें बेसब्री से टीम सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) का बांग्लादेश की रविवार को ग्वालियर के नए माधवराव सिंधियन स्टेडियम में धुलाई का बेसब्री से इंतजार कर रही हैं. इसमें अब टीम को "गॉड्स प्लान" का साथ भी मिल गया है. कुछ याद आया या नहीं? याद कीजिए इस साल केकेआर और सनराजर्स हैदराबाद के बीच खेला गया आईपीएल का फाइनल. और फाइनल के बाद लेफ्टी रिंकू सिंह का किंग खान को चिल्ला-चिल्लाकर कहना-"इट वॉज गॉड्स प्लान."

अब यह प्लान अपने ही अंदाज में लौटा है. जी हां, सीरीज के लिए रिंकू सिंह की भारतीय टीम में वापसी हुई, तो अब यह गॉड्स प्लान ने टैटू का रूप ले लिया है जिसे रिंकू सिंह ने अपने हाथ पर गुदवाया है. और इस टैटू में बहुत ही गहरा राज और ऐतिहासिक घटना छिपी हुई है, जिसे डिकोड करना करोड़ों फैंस के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है. वास्तव में इसे ढूंढना अपने आप में हिमालय चढ़ने जैसा ही है! मैच की पूर्व संध्या पर रिंकू के इस प्लान का वीडियो BCCI ने अपने आधिकारिक हैंडल पर पोस्ट किया और टैटू के पीछे छिपे राज़ का खुलासा करते हुए उन्होंने इसे गुदवाने की वजह भी बताई

