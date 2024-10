Hardik Pandya: हार्दिक पांड्या ने क्रिकेट जगत को इस शॉट से किया मदहोश, चोपड़ा बोले, "यह क्या शॉट था"

टीम सूर्यकुमार ने रविवार को ग्वालियर के न्यू माधवराव सिंधिया स्टेडियम में खेले गए सीरीज के पहले ही टी20 मुकाबले में मेहमान बांग्लादेश को 7 विकेट से धोकर 1-0 की बढ़त हासिल कर ली, लेकिन जीत से ज्यादा चर्चे तो हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) के हैं. "क्या यह पांड्या 3.O हैं?" "यह पांड्या तो एकदम बदला हुआ है भाई!" "अरे यह पांड्या ने ऐसा क्या खा लिया, जो ऐसे शॉट खेल रहा है", जी हां, करोड़ों फैंस टीम इंडिया के ऑलराउंडर के बारे में ऐसी ही बातें कर रहे हैं और करें भी आखिर क्यों न! वास्तव में जिसने भी रविवार को ग्वालियर में हार्दिक पांड्या के शॉट देखे, उनका ऐसा कहना बिल्कुल भी चौंकाने वाला नहीं है. एक से बढ़कर एक शॉट! चाहे बैकफुड से मिडऑफ के ऊपर से जड़ा गया प्रचंड छक्का हो या फिर मिडविकेट के ऊपर से मैच जिताऊ सिक्स, सभी एक से बढ़कर एक रहे, लेकिन इनमें एक अपवाद भी था, जिसने पूरे क्रिकेट जगत का दिल जीता नहीं, बल्कि लूट लिया !

Many players played this shot.. but never like this one.. awesome..@hardikpandya7 #Hardik

pic.twitter.com/Zwlo5ON2ex