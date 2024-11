IND vs AUS: "इस टीम को हराने के लिए..." विराट कोहली ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम को लेकर दिया बड़ा बयान

भारतीय टीम को नवंबर में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी. पांच मैचों की यह टेस्ट सीरीज आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है. 'डाउन अंडर' भारतीय टीम को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए इस सीरीज के कम से कम चार मैच जीतने होंगे. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम है, जिसके लिए भी यह टेस्ट सीरीज इतनी ही अहम है. वहीं ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर हराना काफी मुश्किल होगा. हालांकि, भारत ने बीते दो बार टेस्ट सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर पर हराने में सफलता पाई है, लेकिन इस बार चीजे इतनी आसान नहीं होने वाली है. वहीं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज से पहले विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलियाई टीम को लेकर रिएक्शन दिया है.

विराट कोहली ने बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी से पहले ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम की तारीफ की है. बता दें, रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारतीय क्रिकेट टीम 22 नवंबर से 7 जनवरी के बीच ऑस्ट्रेलिया में पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलने वाली है. विराट कोहली ने स्टार स्पोर्ट्स से बात करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम को लेकर कहा,"मुझे लगता है कि वो माइंडसेट मुझे काफी अच्छे से समझ आता है कि इतनी प्रतिस्पर्धी टीम है वो, 11 लोग सब एक पेज पर होते हैं और उन्हें पता है कि गेम में क्या चल रहा है."

