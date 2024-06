Ind vs Aus: इन 3 सबसे बड़े टर्निंग प्वाइंट ने ऑस्ट्रेलिया को डुबो दिया, जानें हर प्वाइंट कैसे अपने आप में बना ब्रह्मास्त्र

These biggest 3 turning points worked out for India: जारी टी20 विश्व कप (T20 world Cup 2024) में सोमवार को सेंट लूसिया (St Lucia) में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई, तो मंगलवार सुबह अफगानिस्तान (Afg vs Ban) ने बांग्लादेश को डकवर्थ लुईस नियम से 24 रन से हराकर मेगा इवेंट से बोरिया-बिस्तर गोल करके उसकी बची-खुची उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया. अब टीम इंडिया वीरवार को अभी तक की सबसे बड़ी जंग और दूसरे सेमीफाइनल (second semifinal) में इंग्लैंड (Ind vs Eng) से भिड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उससे पहले कंगारुओं पर मिली जीत ने करोड़ों भारतीय प्रशंसकों को अभी भी गदगद कर दिया है. इसके चर्चे अभी भी जोर-शोर से हैं

यह भी पढ़ें: Rohit Sharma: "हमें जो करना था...", ऑस्ट्रेलिया को रौंदकर सेमीफाइनल में पहुंचने के बाद कप्तान रोहित शर्मा का बड़ा ऐलान

AFG vs BAN, T20 World Cup 2024: भारत के साथ 'सेमी फाइनल' में पहुंची अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश बाहर

वैसे एक समय आधी पारी मतलब दस ओवरों की समाप्ति के बाद ऑस्ट्रेलिया का मैच पर अच्छा-खासा कब्जा था. और उसने 10 ओवरों के बाद 2 विकेट पर 99 रन बनाए थे. लेकिन यहां से दूसरा और फिर तीसरा टर्निंग प्वाइंट आया, जिसने ऑस्ट्रेलिया के अरमानों में पूरी तरह से पलीता लगा दिया. चलिए आपको बताते हैं कि किन तीन बड़े टर्निंग प्वांइट ने ऑस्ट्रेलिया को विश्व कप से नॉकआउट कर दिया.

1. पहला बड़े टर्निंग प्वाइंट से शुरू हुआ खेल

इसमें दो राय नहीं कि पहला बड़ा टर्निंग प्वाइंट कप्तान मिचेल मार्श का कैच साबित हुआ. अगर इस कैच ऑफ द टूर्नामेंट करार दिया जाए, तो एक बार गलत नहीं होगी. मिचेल मार्श पिच पर जम चुके थे और ट्रैविस हेड के साथ मिलकर उन्होंने कंगारुओं को एकदम पटरी पर ला दिया था. कुलदीप यादव के फेंके पारी के नौवें ओवर की आखिरी गेंद पर पुल करने गए, तो डीप स्कवॉयर लेग पर अक्षर पटेल ने एक ऐसा कैच लपका, जिसे हमेशा करोड़ों फैंस याद करेंगे, जो इतिहास में दर्ज हो जागा.

2. दूसरा टर्निंग प्वाइंट ने तोड़ी कमर

कंगारू पहले टर्निंग प्वाइंट के प्रहार से संभले भी नहीं थे कि कुलदीप यादव एक और प्रहार करते हुए इस बार ऑस्ट्रेलिया की कमर पर वार किया. कुछ ओवर बाद ही प्रचंड फॉर्म में चल रहे ग्लेन मैक्सवेल कुलदीप की एक खिंची हुई गेंद को चाइनामैन (टप्पा खाकर बाहर निकलना (लेफ्टआर्म का) गेंद को कदमों का इस्तेमाल करके फ्लिक करने गए, लेकिन गेंद सीधी निकल कर उनकी गिल्लियां बिखेर गई. यह ऐसा टर्निंग प्वाइंट था, जिसने ऑस्ट्रेलियाई खेमे में खलबली मचा दी.

3. तीसरे टर्निंग प्वाइंट ने ताबूत में ठोकी आखिरी कील

यह सही है कि आखिरी पांच ओवरों में ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 65 रन बनाने थे. और 13 रन प्रति ओवर की दर से मामला खासा मुश्किल हो चला था, लेकिन आग उगल रहे और 47 गेदों पर 73 रन बनाकर खेल रहे ट्रैविस हेड (Travis Head) से अभी भी मैच पलटने की उम्मीद थी. भारतीय हेड को लेकर खासे डरे हुए थे. बढ़ता दबाब जल्द ही रंग लेकर आया और बुमराह ने पारी के 17वें ओवर में हेड को चलता कर ऑस्ट्रेलिया के हार रूपी ताबूत में आखिरी कील ठोक दी. बुमराह ने स्लोअर से हेड को गच्चा दिया. गेंद से मिलन सही नहीं हुआ. गेंद बनी चांद तारा..ऊंचाई ज्यादा लंबाई कम. रोहित ने आसान कैच कवर में लपक. और कंगारुओं का खेल खत्म