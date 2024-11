IND vs AUS: टीम इंडिया से मिले ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री, पीएम मोदी बोले- 1.4 अरब भारतीय कर रहे सपोर्ट

रोहित शर्मा की अगुवाई वाली भारतीय टेस्ट टीम ने गुरुवार को ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज से मुलाकात की है. यह मुलाकात ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय टीम के अभ्यास मैच से पहले आई है. भारत ए और ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर XI के बीच 30 नवंबर के कैनबरा में दो दिवसीय अभ्यास मैच होना है और उससे पहले दोनों टीमों ने ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री से मुलाकात की है. ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने इस अभ्यास मैच से पहले संघीय संसद भवन में एक स्वागत समारोह आयोजित किया था, जिसमें रोहित शर्मा ने दोनों देशों के बीच क्रिकेट और रिश्तो को लेकर बात रखी.

पीएम अल्बनीज के आधिकारिक 'एक्स' हैंडल ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक संदेश के साथ बैठक की तस्वीरें साझा कीं. पोस्ट में लिखा,"इस सप्ताह मनुका ओवल में पीएम इलेवन के सामने एक शानदार भारतीय टीम के खिलाफ बड़ी चुनौती है. लेकिन जैसा कि मैंने पीएम नरेंद्र मोदी से कहा, ''मैं ऑस्ट्रेलियाई टीम को काम पूरा करने के लिए समर्थन दे रहा हूं."

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ट्वीट पर जवाब दिया है. पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा," मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भारतीय टीम और पीएम XI टीम के साथ देखकर खुशी हुई. टीम इंडिया ने सीरीज में शानदार शुरुआत की है और 1.4 अरब भारतीय मेन इन ब्लू का जोरदार समर्थन कर रहे हैं. मैं आगे रोमांचक खेलों की प्रतीक्षा कर रहा हूं."

Glad to see my good friend Prime Minister @AlboMP with the Indian and PM's XI teams.



Team India is off to a great start in the series and 1.4 billion Indians are strongly rooting for the Men in Blue.



I look forward to exciting games ahead. https://t.co/Oc7UWBKSGh