IND vs AUS: आउट या नॉट आउट ! अंपायर के फैसले पर मचा बवाल, कंफ्यूजन में बल्लेबाज को नहीं दिया गया आउट, Video

Mitchell Marsh narrow escape, IND vs AUS: भारतीय टीम ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर हो और कंट्रोवर्सी न हो, ऐसा कैसे हो सकता है. एक बार दूसरे टेस्ट मैच में अंपायर के फैसले पर बवाल मच गया है. एडिलेड टेस्ट मैच के दूसरे दिन ऑस्ट्रेलिया की पारी के दौरान 58वें ओवर की तीसरी गेंद जो अश्विन ने मिचेल मार्श को फेंकी थी. उस गेंद पर मार्श आगे निकलकर ऑफ स्टंप से अंदर आती लेंथ गेंद को गेंदबाज की ओर खेलना चाहते थे. लेकिन अंदर आती गेंद पर बल्लेबाज लाइन को मिस कर बैठे. गेंद पैज पर लगी. जिसके बाद गेंदबाज और खिलाड़ियों ने LBW आउट की अपील की. अंपायर ने अपील को नकार दिया. (AUS vs IND)

रोहित ने फिर खिलाड़ियों से बात की औऱ फिर DRS लेने का फैसला किया. थर्ड अंपायर ने रिप्ले में देखा लेकिन सही फैसला लेने में असमर्थ दिखे, थर्ड अंपायर ने कहा कि, कन्क्लूजिव एविडेंस नहीं है कि गेंद पहले पैड लगी या बैट पर, ऐसे में फैसला बल्लेबाज के पक्ष में जाएगा. जिसके कारण मार्श नॉट आउट ही रहे.

दूसरी ओर टीवी रिप्ले में बार-बार देखने के बाद ऐसा प्रतित हो रहा था कि, गेंद पहले पैड पर लगी है, फिर बाद में बल्ले पर. लेकिन थर्ड अंपायर क्यों कंफ्यूज हुए यह किसी को समझ नहीं आया. भारतीय खिलाड़ी हैरान रह गए. अश्विन तो यकीन ही नहीं कर पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो गया.



Another controversial third umpire decision!



Pad first or bat first - it was a very close call, and it's given as bat first.



Right decision? #AUSvsINDpic.twitter.com/RFmw4Erwm6