IND vs AUS: यशस्वी जायसवाल के पास एक दो नहीं बल्कि 4 महारिकॉर्ड तोड़ने का मौका, ऐसा कर रच देंगे इतिहास

Yashasvi Jaiswal, AUS vs IND 2nd Test : एक और जहां यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal Stats), सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं तो वहीं दूसरी ओर ओपनर के तौर पर विस्फोटक वीरेंद्र सहवाग का रिक़ॉर्ड तोड़ विश्व क्रिकेट में खलबली मचा सकते हैं. बता दें कि जायसवाल के पास एक कैलेंडर ईय़र में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा. सचिन ने भारत की ओर से एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं. तेंदुलकर ने साल 2010 में भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा 1562 रन बनाए थे. वहीं, इस साल जायसवाल ने अबतक 1280 रन बना लिए हैं. जायसवाल इस सीरीज में 284 रन बना पाने में सफल रहे तो फिर सचिन का यह रिकॉर्ड तोड़ देंगे. इस रिकॉर्ड के अलावा जायसवाल के पास सहवाग का रिकॉर्ड भी तोड़ने का मौका होगा. (Most Test runs by Indians in a year)

टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज ( India players with the most Test runs in a calendar year)

बल्लेबाज साल मैच पारी शतक औसत रन सचिन तेंदुलकर 2010 14 23 7 78.10 15,62 सहवाग 2008 14 27 3 56.23 14,62 सहवाग 2010 14 25 5 61.82 14,22 सुनील गावस्कर 1979 17 26 4 54.11 14,07 तेंदुलकर 2002 16 26 4 56.68 13,92

टेस्ट क्रिकेट में एक साल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज, सहवाग का रिकॉर्ड निशाने पर

भारत की ओर से टेस्ट क्रिकेट में एक साल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सहवाग के नाम है. सहवाग ने 2008 में 14 मैच की 27 पारियों में 56.23 की औसत से 1462 रन बनाए थे. अबतक जायसवाल ने इस साल 12 मैच की 23 पारियों में 58.18 की औसत से 1280 रन बना लिए हैं. यानी 183 रन बनाते ही जायसवाल, सहवाग से आगे निकल जाएंगे. बतौर ओपनर टेस्ट में सबसे ज्यादा रन एक साल में बनाने का रिकॉर्ड ग्रीम स्मिथ के नाम है. स्मिथ ने 1656 रन साल 2008 में बनाए थे.



टेस्ट क्रिकेट में एक साल में बतौर ओपनर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज (Most runs scored by a batsman as an opener in a year in Test cricket)

बल्लेबाज साल मैच पारी शतक औसत रन ग्रीम स्मिथ 2008 15 25 6 72.00 16,56 माइकल वॉन 2002 14 26 6 61.70 14,81 सहवाग 2008 14 27 3 56.23 14,62 सहवाग 2010 14 25 5 61.82 14,22

विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2023-25 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं

वहीं, जायसवाल 206 रन बना पाने में सफल रहते हैं तो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 2023-25 में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन जाएंगे. इस समय रूट नंबर वन पर मौजूद हैं. रूट ने 20 टेस्ट की 36 पारियों में 55.40 की औसत से 1773 रन बनाए हैं तो वहीं जायसवाल ने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की इस सर्किल में 15 टेस्ट की 28 पारियों में 58.07 की औसत से 1568 रन बनाए हैं.

भारत के लिए टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्का

यही नहीं 5 छक्के लगाने के साथ ही जायसवाल टेस्ट में सबसे ज्यादा छक्का लगाने वाले भारत के 9वें बल्लेबाज बन जाएंगे. अबतक जायसवाल ने टेस्ट में 38 छक्के लगा चुके हैं. भज्जी ने 42 और सिद्धू ने 38 छक्के लगाने का कमाल किय़ा है. बता दें कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच 6 दिसंबर को एडिलेड में खेला जाएगा, जो डे-नाइट टेस्ट मैच होगा. (Yashasvi Jaiswal RECORD IN Test)