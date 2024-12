AUS vs IND: यशस्वी जायसवाल इतिहास रचने के करीब, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर विश्व क्रिकेट को चौंका देंगे

Yashasvi Jaiswal vs Sachin Tendulkar: पर्थ टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल (Yashasvi Jaiswal record) ने इतिहास रचते हुए 161 रन की पारी खेली थी. पर्थ के मैदान पर किसी भी भारतीय ओपनर का यह सबसे बड़ा स्कोर था. जायसवाल ने सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को तोड़कर तहलका मचा दिया था. अब सीरीज का दूसरा टेस्ट मैच (IND vs AUS, 2nd Test) एडिलेड (IND vs AUS, 2nd Test) में खेला जाएगा, जो डे-नाइट टेस्ट मैच है. भारत ने अबतक 4 डे-नाइट टेस्ट मैच खेले हैं जिसमें तीन में भारतीय टीम को जीत मिली है. ऐसे में यह टेस्ट मैच भारतीय टीम के लिए काफी अहम होने वाला है. खासकर यशस्वी जायसवाल के लिए. बता दें कि जायसवाल ने सुनील गावस्कर का रिकॉर्ड तो तोड़ दिया लेकिन अब युवा जायसवाल के निशाने पर महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड है. इसके लिए जायसवाल को बाकी बचे टेस्ट मैचों में शानदार बल्लेबाजी करनी होगी.

भारत की ओर से एक कैंलडर ईयर में सबसे ज्यादा रन सचिन तेंदुलकर के नाम

भारत की ओर से टेस्ट में एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर नाम है. तेंदुलकर ने साल 2010 में 14 मैच खेलते हुए कुल 1,562 रन बनाए थे जिसमें 7 शतक थे. वहीं, इस साल जायसवाल ने अबतक 12 टेस्ट खेलकर कुल 1,280 रन बना लिए हैं जिसमें तीन शतक दर्ज है. इस साल जायसवाल को तीन टेस्ट मैच और खेलने हैं. ऐसे में यदि जायसवाल को सचिन तेंदुलकर के महारिकॉर्ड को तोड़ना है तो 283 रन इन तीन टेस्ट मैचों में बनाना होगा. यानी जायसवाल के पास 6 पारियों हैं जिसमें उनको 283 रन बनाकर सचिन के रिकॉर्ड को पछाड़ना होगा.

टेस्ट क्रिकेट में एक कैलेंडर ईयर में भारत की ओर से सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 बल्लेबाज ( India players with the most Test runs in a calendar year)

बल्लेबाज साल मैच पारी शतक औसत रन सचिन तेंदुलकर 2010 14 23 7 78.10 15,62 सहवाग 2008 14 27 3 56.23 14,62 सहवाग 2010 14 25 5 61.82 14,22 सुनील गावस्कर 1979 17 26 4 54.11 14,07 तेंदुलकर 2002 16 26 4 56.68 13,92

एक कैंलडर ईयर में सबसे ज्यादा रन टेस्ट में किसने बनाया है.

टेस्ट में एक कैंलडर ईयर में सबसे ज्यादा रन पाकिस्तान के मोहम्मद यूसुफ के नाम है. मोहम्मद यूसुफ ने साल 2006 में 11 मैच खेलकर कुल 1788 रन बनाए थे जिसमें पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज ने कुल 9 शतक औऱ तीन अर्धशतक जमाए थे. दूसरे नंबर पर वेस्टइंडीज के विवियन रिचर्ड्स हैं जिनके नाम साल 1976 में 11 मैच खेलकर कुल 1710 रन बनाने का रिकॉर्ड दर्ज है. 1976 में रिचर्ड्स ने 7 शतक और 5 अर्धशतक जमाने में सफलता हासिल की की थी. सचिन एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन बनाने के मामले में छठे नंबर पर हैं. (Most runs in a calendar year in Tests)