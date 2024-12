Ind vs Aus 2nd Test: बुमराह ने एडिलेड किंग विराट की नेट पर ली कड़ी परीक्षा, ऐसा गजब रिकॉर्ड है पूर्व कप्तान का, Video हुआ वायरल

Jasprit Bumrah took enough test of Virat kohli in net: कुछ दिन पहले पहले टेस्ट में कंगारुओं को को बुरी तरह पानी पिलाने के बाद टीम रोहित ने दूसरे टेस्ट की तैयारियों को अगले स्तर पर ले जाते हुए कैनबरा में रविवार को पीएम इलेवन को 6 विकेट से मात देकर मेजबानों को कड़ा संदेश दे दिया. इसी महीने की छह तारीख से शुरू हो रहे दूसरे डे-नाइट टेस्ट (Aus vs Ind 2nd Test) से पहले टीम रोहित इतने भर से ही संतुष्ट नहीं हुई. जीत के बाद भारतीय मैनेजमेंट ने नेट सेशन आयोजित किया. और इसमें खास तौर पर पिछले मैच में कप्तानी करने वाले जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) की नेट पर जमकर परीक्षा ली. बुमराह ने अभ्यास के दौरान पूरे रन-अप से कोहली के खिलाफ काफी देर तक गेंदबाजी की.

Virat Kohli vs Jasprit Bumrah in nets at Canberra.

- The Best vs The Best. 🇮🇳 pic.twitter.com/BWTneEyKbv — Samar (@SamarPa71046193) December 1, 2024

बहुत ही कॉन्फिडेंट दिखे विराट

कोहली का यह वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आया, तो यह तूफान सा वायरल हो गया. प्रैक्टिस के दौरान विराट कोहली बुमराह के सामने एकदम इच्छाशक्ति और पूरे ध्यान से बैटिंग करते दिखाई पड़े. और इस दौरान उनका डिफेंस बहुत ही सॉलिड दिखा. कोहली ने पिछले टेस्ट में लंबे समय बाद शतक जड़कर आलोचकों को शानदार जवाब दिया था. और रविवार को कैनबरा नेट सेशन से जितने विश्वनसीय विराट दिखे, उससे साफ लग रहा है कि उस एडिलेड में एक और बेहतरीन पारी कोहली का इतंजार कर रही है, जहां विराट कोहली किंग साबित हुए हैं!

विराट के इस सुपर से ऊपर रिकॉर्ड के क्या कहने !

भारतीय पूर्व कप्तान विराट कोहली से अगर एक और शतक की उम्मीद की जा रही है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह विराट कोहली का एडिलेड में तूफानी रिकॉर्ड है. विराट ने इस मैदान पर खेले 4 टेस्ट मैचों में 63.62 के औसत से 3 शतक और एक अर्द्धशतक से 509 रन बनाए हैं. कोहली का कुल औसत जहां 48.13 है, तो वहीं एडिलेड में यह औसत कहीं ज्यादा है. यही वजह है कि विराट कोहली से एडिलेड में एक और बेहतरीन पारी की उम्मीद उनके चाहने वालों को हो चली है.