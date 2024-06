Ind vs Afg: "राशिद ने दी सूर्यकुमार को यह वॉर्निंग, लेकिन...", कमेंटेटर शास्त्री ने किया यह खुलासा

जारी टी20 विश्व कप (T20 World Cup 2024) में वीरवार को भारत की अफगानिस्तान (Ind vs Afg) पर 47 रन की जीत के बाद कई तस्वीरों के चर्चे हैं, सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) के बेहतरीन टाइमिंग से भरे शॉटों के, राशिद खान (Rashid Khan) के खिलाफ डीप-स्कवॉयर लेग से ऊपर जड़े छक्के की, बुमराह के चटकाए विकेटों की. लेकिन बीच राशिद और सूर्यकुमार के बीच मैदान पर हुई झड़प के बारे में भी जोर-शोर से चर्चे हैं. और अब पूर्व कप्तान और कमेंटेटर रवि शास्त्री (Ravi Shastri) ने इन दोनों के बीच पिच हुई बातचीत का खुलासा किया है.

What's happening here?!?



A conversation between Rashid Khan and Suryakumar after a hat-trick of sweep shots.#T20WorldCup #AFGvIND pic.twitter.com/Dt6ygoWv2w