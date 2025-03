IML: सालों का संन्यास, पर मैजिक अभी भी बरकरार, लारा, सचिन, युवी सहित दिग्गजों का फैंस पर चला जादू

खेल के महानतम क्रिकेटरों में से एक सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar), ब्रायन लारा (Brian Lara), युवराज सिंह (Yuvraj Singh) को भले ही अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिए हुए कई साल हो गए हों, लेकिन फैंस के बीच इनका जलवा अभी भी बरकरार है. खासतौर पर सचिन को खेल से अलग हुए करीब 12 और लारा को क्रिकेट छोड़े हुए करीब 18 साल हो गए हैं, लेकिन फैंस के बीच इनकी कैसी धमक है, यह हाल ही में खत्म हुई पहली इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में सभी ने देखा. वहीं, इन तमाम दिग्गजों ने अपने प्रदर्शन से यह भी दिखाया कि भले ही वह पचास के पार हो चले हों, लेकिन आज भी उनके बल्ले में दम अभी भी बाकी है. और अभी भी जब उनके बल्ले से चौके-छक्के निकलते हैं, तो पूरा क्रिकेट जगत झूम उठता है.

In 2012 a Clown 🤡said - Sachin Tendulkar Will Fade Away From Public Memory Soon after His Retirement. That's a Reply of Fans💪 Its 2025 & we love #SachinTendulkar even more. " Sachin.. Sachinn.." pic.twitter.com/DmEFxs3BQW

करीब पच्चीस दिन चली इंटरनेशनल मास्टर्स लीग में मास्टर ब्लास्टर का जादू फैंस के सिर चढ़कर बोला. जब-जब सचिन बैटिंग करने उतरे, तो कहीं से भी नहीं लगा कि दिग्गज को संन्यास लिए हुए करीब 12 साल का समय हो गया. शॉटों में वही मैजिक, दर्शकदीर्घा में वही सचिन..सचिन...और सोशल मीडिया पर हर बार ट्रेंडिंग. वहीं सचिन ने खेले 6 मैचों में 30.17 के औसत से 181 रन बनाकर दिखाया कि आज भी उनका बल्ला बड़े-बड़े बॉलरों पर भारी है.

Tendulkar fan in me got his heart full today ❤️ forever and ever. The man nearing 52 and more than a decade after retiring bats like he never left the game. He was born to bat #SachinTendulkar #IMLT20 pic.twitter.com/dqaT19bVNJ