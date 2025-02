IND vs PAK: चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुए फखर जमां, इस खिलाड़ी की हुई पाकिस्तान टीम में एंट्री

Fakhar Zaman: चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान (IND vs PAK match in Champions Trophy 2025) के बीच मैच से पहले पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है. फखर जमां चोटिल होने के कारण चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गए हैं. .उनकी जगह पाकिस्तान टीम में इमाम-उल-हक को शामिल किया गाय है. छाती की मांसपेशियों में दर्द के कारण फखर अब चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं हैं. बता दें कि फखर जमां की छाती का स्कैन कराया गया था लेकिन स्कैन में कोई सकारात्मक लक्षण नहीं दिखा उनकी चोट गंभीर बनी हुई है. यही कारण है कि , ऐसे में खबर है कि पाकिस्तानी दिग्गज ओपनर बल्लेबाज चैंपियंस ट्रॉफी का हिस्सा नहीं बन पाएंगे.

पाकिस्तान 23 फरवरी को भारत के खिलाफ होने वाले अहम मैच के लिए आज दुबई रवाना हो गई है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ने आईसीसी (ICC) तकनीकी समिति से उनकी जगह किसी और खिलाड़ी को टीम में शामिल करने को लेकर अनुरोध किया था. ऐसे में खबर अब खबर है कि इमाम-उल-हक को फखर की जगह टीम में शामिल कर लिया गया है.

Representing Pakistan on the biggest stage is an honour and dream of every cricketer in this country. I have been privileged enough to represent Pakistan multiple times with pride. Unfortunately I'm now out of ICC Champions Trophy 2025 but surely Allah is the best planner.… pic.twitter.com/MQKmOI4rQU