VIDEO: बाबर आजम के लिए स्टार से लाइव शो में भीड़ गया उनका यार, पाकिस्तान की टीम में पड़ी फूट

Imam ul Haq and Ahmed Shehzad debate for Babar Azam Captaincy: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दो स्टार क्रिकेटरों के बीच लाइव टेलीविजन पर तीखी बहस देखने को मिली है. इस बहस के पीछे की मेन वजह टीम के मौजूदा कप्तान बाबर आजम को माना जा रहा है. दरअसल, यह किसी से छुपा नहीं है कि बाबर और इमाम उल हक एक अच्छे दोस्त हैं. बाबर के ऊपर हमेशा आरोप लगा है कि वह अपने दोस्तों को खराब फॉर्म होने के बावजूद पक्ष लेते रहे हैं. यही बात कुछ पाकिस्तानी क्रिकेटरों को नागवार गुजरती है.

टॉक शो 'हारना मना है!' में जब इमाम उल हक और अहमद शहजाद एक दूसरे के सामने आए तो उनके बीच विचारों का मतभेद दिखा. शहजाद का मानना है कि पाकिस्तान के टीम सिलेक्शन के दौरान बाबर आजम की काफी ज्यादा दखलअंदाजी होती है. वो टीम चयन के दौरान अपने पसंदीदा क्रिकेटरों को ही टीम में जगह देने की कोशिश करते हैं. यही नहीं अहमद शहजाद ने बाबर को फिर से कप्तान बनाए जाने पर भी सवाल खड़ा किया है.

