WTC Final 2023: धीमी ओवर गति के लिए ICC ने दिया टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका, यहां जानें

WTC Final 2023 Ind vs Aus

Team India and Australia WTC Match Fee Fine: भारतीय खिलाड़ियों पर विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल (WTC Final) के दौरान धीमी ओवरगति (Team India Fine For Slow Over Rate) के लिये पूरी मैच फीस का जुर्माना लगाया गया है. जबकि विवादित फैसले पर उन्हें आउट देने के लिये अंपायर के फैसले की आलोचना करने वाले शुभमन गिल पर 15 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना लगा है. आस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों पर भी धीमी ओवरगति के लिये मैच फीस का 80 प्रतिशत जुर्माना लगाया गया है. आस्ट्रेलिया ने यह मैच 209 रन से जीता. आईसीसी ने सोमवार को जारी एक बयान में कहा ,‘‘ रविवार को आखिरी दिन का खेल खत्म होने के बाद ही इसकी पुष्टि हो गई कि धीमी ओवरगति के लिये भारत पूरी मैच फीस और आस्ट्रेलिया 80 प्रतिशत (ICC Fine 80% Match Fee of Team India) मैच फीस गंवायेगा.'