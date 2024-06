IND vs PAK: "अब देखना होगा कि...", भारत-पाक मुकाबले से ठीक पहले न्यूयॉर्क स्टेडियम की पिच को लेकर आईसीसी का बड़ा बयान आया सामने

ICC on Newyork Pitch Condition Ahead of IND vs PAK: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC on Newyork Pitch) ने स्वीकार किया है कि नासाउ काउंटी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में पिचें मानकों के अनुरूप नहीं हैं और उसने वादा किया कि टी 20 विश्व कप के शेष मैचों के लिए इसमें सुधार किया जाएगा. इस स्थल पर खेले गए दो मैचों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों ने 100 से भी कम रन बनाये हैं और विकेट से अतिरिक्त उछाल तथा अतिरिक्त स्विंग ने दूसरी पारी में खेलने वाली टीमों को भी परेशान किया है. इस मैदान पर खेले गए टी 20 विश्व कप के पहले मैच में श्रीलंका की टीम 77 रन पर लुढ़क गयी जबकि दक्षिण अफ्रीका ने 16 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया.

दूसरे मैच में भारत ने आयरलैंड को 96 रन पर समेट दिया और भारत ने 12.2 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल कर लिया. भारत को नौ जून को इसी मैदान पर पाकिस्तान (India vs Pakistan match Newyork Stadium) से खेलना है और आशंका जताई जा रही है कि मैच के परिणाम में पिच की बड़ी भूमिका रहेगी.

आईसीसी (ICC on Newyork Pitch) ने इस बड़े मुकाबले से पहले एक बयान जारी कर कहा,'' हम मानते हैं कि इस स्टेडियम की पिच उस तरह नहीं खेली जैसा हम सभी चाहते थे. विश्व स्तरीय ग्राउंड टीम पिछले मैच की समाप्ति के बाद से लगातार कड़ी मेहनत कर रही है ताकि शेष मैचों के लिए बेहतर पिच उपलब्ध कराई जा सके.'' अब यह देखना होगा कि आईसीसी के पिच विशेषज्ञों की टीम स्थिति को कैसे कम करती है और भविष्य के मैचों के लिए कैसे बेहतर विकेट उपलब्ध कराती है.