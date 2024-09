"मैं पिछले दो साल से इसके बारे में...", पठान ने किया बीसीसीआई के आईपीएल को लेकर किए इस बड़े फैसले का स्वागत

अगले साल खेले जाने वाले इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) के लिए बीसीसीआई (BCCI) और सभी फ्रेंचाइजी हरकत में आ गए हैं. शनिवार को बोर्ड ने नवंबर के आखिर और दिसंबर की शुरुआत में होने वाली नीलामी के लिए रिटेन किए जाने वाले खिलाड़ियों को लेकर नियमों का ऐलान कर दिया. आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का मीटिंग का एडेंजा यूं, तो रिटेंशन के लिए खिलाड़ियों की संख्या तय करना था, लेकिन इसी के साथ ही BCCI ने विदेशी खिलाड़ियों की सैलरी पर कैप लगाते हुए एक बड़ा फैसला लिया, जिसकी इरफान पठान ने तारीफ की है.

Last two years I kept talking abt this. it's Great to see decision taken by @BCCI ! Players who declare unavailability after being picked in the auction will now face a two-year ban. The @IPL is getting stronger in many ways. — Irfan Pathan (@IrfanPathan) September 29, 2024

पठान ने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, "मैं पिछले दो साल से इस बारे में बात कर रहा था. इस बारे में बीसीसीआई द्वारा लिए गए फैसले को देखकर अच्छा लगा. अब ऑक्शन में टीमों द्वारा लिए जाने के बाद अगर कोई खिलाड़ी अनुपलब्धता जताता है, तो उसे दो साल का प्रतिबंध झेलना होगा. कई पहलुओं से आईपीएल मजबूत हो रही है", पठान के इस मैसेज पर फैंस ने अभी प्रतिक्रिया दी है.

इस फैन का यह मैसेज अपने आप में सबकुछ कहने के लिए काफी है. निश्चित तौर पर ऐसे क्रिकेटरों को खासी समस्या आने जा रही है

Jason Roy has not eaten anything since last night

After hearing this — Shah (@ipagshah00) September 29, 2024

इस फैन ने अच्छा सवाल पूछा है. हालांकि, यह तो पहले से ही नियम है कि राष्ट्रीय मैच होने के कारण खिलाड़ी आईपीएल छोड़ सकते हैं

Good news but those players who goes for international matches,what about them . — Rutu's CSK (@RutuCsk) September 29, 2024

दो राय नहीं कि फ्रेंचाइजी को खासा फायदा होगा. खिलाड़ियों के जाने से टीम की प्लानिंग पर खासा असर पड़ता है

Cricketers behaved very unprofessionally and franchisees have suffered a lot.



Now it'll be resolved. — Raghvendra Singh (@vibewithraghu) September 29, 2024