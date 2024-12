Nitish Kumar Reddy: "मैंने पिता को रोते हुए देखा.." नीतीश रेड्डी की जिंदगी का बड़ा टर्निंग प्वाइंट, ऑलराउंडर ने किया खुलासा

India vs Australia Test Series, Nitish Kumar Reddy: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पांच टेस्ट मैचों की बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया था, जिसमें भारतीय टीम ने 295 रनों की ऐतिहासिक जीत दर्ज की थी. पर्थ टेस्ट में भारत पहली पारी में सिर्फ 150 रन बना पाई थी और इसमें नीतिश रेड्डी का अहम योगदान रहा था, जिन्होंने 41 रनों की पारी खेलकर भारत को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया था. उन्हें नीतीश रेड्डी की मानें तो वह अपने शुरुआती दिनों में क्रिकेट को लेकर "गंभीर" नहीं थे. लेकिन उनके लिए तब सब कुछ बदल गया जब उन्होंने अपने पिता की आंखों में वित्तीय संघर्षों के कारण आंसू देखे.

यह युवा ऑलराउंडर के लिए एक टर्निंग प्वाइंट था. इसके बाद उन्होंने क्रिकेट को गंभीरता से लिया. उन्होंने कड़ी मेहनत करने और खेल में सफलता हासिल करने की कसम खाई, जिसकी परिणति पर्थ में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट में भारत के लिए शानदार डेब्यू के रूप में हुई. रेड्डी ने ऑप्टस स्टेडियम में पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क और जोश हेज़लवुड जैसे घातक गेंदबाजों के सामने पहली पारी में 41 रन और दूसरी पारी में 38 रन बनाए. उन्होंने मैच में एक विकेट भी झटका.

बीसीसीआई ने गुरुवार को नीतीश रेड्डी का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में नीतीश ने कहा,"ईमानदारी से कहूं तो जब मैं छोटा था तो मैं गंभीर नहीं था." नीतीश रेड्डी ने आगे कहा,"मेरे पिता ने मेरे लिए अपनी नौकरी छोड़ दी और मेरी कहानी के पीछे बहुत त्याग है. एक दिन, मैंने उसे वित्तीय समस्याओं के कारण रोते हुए देखा, जिसका हम सामना कर रहे थे, और मुझे लगा, कि तुम ऐसे नहीं हो सकते... कि मेरे पिता ने बलिदान दिया और तुम सिर्फ मनोरंजन के लिए क्रिकेट खेलते हो."

