CWC 2023: साउथ अफ्रीका ने बनाया 'WORLD RECORD', तूफानी बल्लेबाजी कर विश्व क्रिकेट को चौंकाया

दिल्ली में खेले गए मैच में साउथ अफ्रीका की ओर से 3 बल्लेबाजों ने शतक लगाया. सबसे चौंकाने वाली बात ये रही कि एडन मार्करम ने केवल 49 गेंद पर शतक लगाया जो वनडे विश्व कप में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने ऐसा कर केविन ओ ब्रायन के रिकॉर्ड को तोड़ जिन्होंने 50 गेंद पर शतक लगाया था. इस मैच में एडन मार्करम ने 54 गेंद पर 106 रन बनाए जिसमें 14 चौके और 3 छक्के लगाए. इसके अलावा क्विंटन डिकॉक ने 84 गेंद पर 100 रनों की पारी खेली. वहीं, रासी वैन डेर डुसेन ने 110 गेंद पर 108 रनों की तूफानी पारी खेलकर दिल्ली में तूफान ला दिया.

वनडे विश्व कप में टीम का सर्वोच्च स्कोर

428/5 - साउथ अफ्रीका vs श्रीलंका, दिल्ली 2023*

417/6 - ऑस्ट्रेलिया vs अफगानिस्तान, पर्थ 2015

413/5 - भारत बVs बरमूडा , पोर्ट ऑफ स्पेन 2007

411/4 - साउथ अफ्रीका Vs आयरलैंड, कैनबरा 2015

408/5 - साउथ अफ्रीका Vs वेस्टइंडीज, सिडनी, 2015

मैच की बात करें तो साउथ अफ्रीका ने टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका के खिलाफ एक दिवसीय विश्व कप के मैच में शनिवार को यहां पांच विकेट पर 428 रन बनाए. दक्षिण अफ्रीका की तरफ से शीर्ष क्रम के तीन बल्लेबाजों क्विंटन डिकॉक (100), रासी वान डेर डुसेन (108) और एडेन मार्कराम (106) ने शतक जमाए.