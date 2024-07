IND vs SL: "भारतीय टीम किसी दूसरे...", हर्षा भोगले ने स्टार भारतीय खिलाड़ी के सेलेक्शन को लेकर दे दिया बड़ा बयान

Harsha Bhogle on Ruturaj Gaikwad: हरसा भोगले ने स्टार भारतीय खिलाड़ी ऋतुराज गायकवाड़ के सेलेक्शन को लेकर दे दिया बड़ा बयान दे दिया है, गायकवाड़ के खेलने के अंदाज़ ने भारतीय फैंस को हमेशा से लुभाया है और ऐसे में ज़िम्बाब्वे के खिलाफ अपने तीन मुकाबले में उन्होंने इस बात को साबित भी करके दिखाया है. टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट से कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास लेने के बाद भारतीय टीम स्क्वाड में अब युवा खिलाड़ियों के लिए मौके बढ़ गए हैं लेकिन वनडे क्रिकेट में अभी भी टीम इंडिया के साथ रोहित शर्मा और विराट कोहली बने रहेंगे लेकिन एक रणनीति के तहत रोहित और विराट के टीम के साथ रहते हुए भी कुछ मुकाबलों में उन्हें आराम लेकर युवा खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है.

क्रिकबज पर बातचीत के दौरान हर्षा भोगले ने कहा, 'अगर आप कहीं से भी आएं और रुतुराज गायकवाड़ को उनके पिछले 3, 4 मैचों में बल्लेबाजी करते हुए देखें और आप कहें कि अगर यह खिलाड़ी भारतीय टीम में जगह नहीं बना पाया तो यह भारतीय टीम किसी दूसरे ग्रह से आई होगी.'

If you came out of nowhere, saw Ruturaj Gaikwad batting in his last 3, 4 games and you say If this man doesn't make it to the Indian team then this Indian team must be from another planet (illogical team) #RuturajGaikwad pic.twitter.com/YYL5W9WaZs