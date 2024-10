Harry Brook Triple Century: तिहरा शतक जड़कर भी निराश रह गए हैरी ब्रूक, टेस्ट इतिहास के इस महारिकार्ड को तोड़ने से रह गए दूर

Harry Brook Triple Hundred Record Miss Brian Lara Record: पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड ने धुआँधार बल्लेबाज़ी कर पाक गेंदबाज़ों की जमकर कुटाई की है जो शायद ही पाकिस्तान अपने क्रिकेट इतिहास में भूल पायेगा, जी हां पाकिस्तान के गेंदबाज़ों का खस्ताहाल करते हुए पाकिस्तान के पहली पारी के 556 रन के जवाब में इंग्लैंड ने 823 रन बनाकर 267 रनों की लीड के साथ पारी घोषित कर दी.

