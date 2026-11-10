हार्दिक पांड्या के पंजाब किंग्स जाने की चर्चाओं पर रवि शास्त्री की बड़ी चेतावनी, IPL टीमों को किया आगाह

पूर्व भारतीय कोच रवि शास्त्री ने हाल ही में IPL 2027 ऑक्शन से पहले हार्दिक पांड्या के मुंबई इंडियंस से पंजाब किंग्स में शामिल करने के संभावित ट्रेड पर अपने विचार शेयर किए हैं. कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मुंबई के कप्तान अगले सीजन में पंजाब किंग्स के लिए खेलेंगे. मुंबई ने स्टार ऑलराउंडर के बदले अर्शदीप सिंह को पंजाब किंग्स से ट्रेड किया है और बीसीसीआई ने इस ट्रेड को हरी झण्डी दे दी है. हालांकि इस ब्लॉकबस्टर मूव के बारे में अभी भी कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है.

हार्दिक पांड्या फिलहाल चोट से उबर रहे हैं और वो बीसीसीआई सीओई में है. भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच तीसरे ODI से पहले बोलते हुए, शास्त्री ने कहा कि पजांब किंग्स कैंप में जाने से हार्दिक का बेस्ट सामने आ सकता है. सोनी स्पोर्ट्स पर शास्त्री ने कहा,"आप जानते हैं, जब भी वह खेलते हैं, अगर वह पूरी तरह से फिट हैं, तो वह T20 क्रिकेट में सबसे अच्छे हैं. वह एक असली मैच-विनर हैं. और वह शायद पूरी तरह से तैयार हैं. उन्होंने कुछ समय से क्रिकेट नहीं खेला है, इसलिए वह बाहर आकर यह दिखाने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि वह क्या करने में सक्षम हैं."

जहां तक ​​IPL की बात है, तो 2024 में कप्तानी संभालने के बाद से मुंबई इंडियंस और हार्दिक दोनों के लिए पिछले कुछ सीज़न काफी निराशाजनक रहे हैं. 2026 में, मुंबई ने 14 मैचों में सिर्फ चार जीत हासिल की और पॉइंट्स टेबल में नौवें स्थान पर रही. हार्दिक अभी पैर की चोट से उबर रहे हैं. उन्हें आखिरी बार मई में IPL 2026 के दौरान एक्शन में देखा गया था.

हाल ही में, पेसर अर्शदीप सिंह के पिता दर्शन सिंह, जो अपने बेटे के साथ ऑल-फ़ॉर्मेट सीरीज के लिए न्यूज़ीलैंड गए हैं, ने एक वीडियो में कहा कि ट्रेड डील के बारे में जानकारी पहले ही मिल चुकी है, जिससे यह ऑफ़िशियल हो गया है. न्यूज़ीलैंड में विमल कुमार से बात करते हुए, अर्शदीप के पिता ने कहा,"नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हुई थी."

उन्होंने आगे कहा,"हमें यह भी हैरानी की बात है कि ट्रेड हो गया है. मुझे लगता है कि ऑफ़िशियल जानकारी शायद अब मिली है कि उसे ट्रेड किया गया है, हां. लेकिन, आप जानते हैं कि यह कैसा होता है. कोई भी इंसान कहीं भी पैदा हो, उसे हमेशा अपनी जन्मभूमि से एक खास प्यार होता है, और वह इसे अपनी पूरी ज़िंदगी कभी नहीं भूलता. इसलिए, किंग्स XI पंजाब उसके लिए एक जन्मभूमि जैसा था. उनके साथ एक बहुत मज़बूत कनेक्शन था. इसलिए, आप इसके बारे में थोड़ा इमोशनल महसूस करते हैं."

"लेकिन चूंकि हर फ्रेंचाइजी अपनी टीम बैलेंस बनाना चाहती है, इसलिए वे उसे उसी हिसाब से ट्रेड करते हैं. हम मुंबई इंडियंस से भी बहुत खुश हैं. वहां उनके पुराने कप्तान और पुराने टीममेट्स जैसे बुमराह, सूर्यकुमार यादव और दूसरे लोग हैं, इसलिए हम बहुत खुश हैं."

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