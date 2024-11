'मेरा ही जलवा', हार्दिक पंड्या को छक्के-चौके और कहर बरपाती गेंदबाजी का मिला इनाम, बन गए नंबर वन ऑलराउंडर

Hardik Pandya Becomes Number 1 Ranked T20I All Rounder ICC Rankings: अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने खिलाड़ियों की लेटेस्ट टी20 रैंकिंग जारी कर दी है. जिसमें टीम इंडिया के धाकड़ ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या को हाल के दिनों में टी20 फॉर्मेट में किए गए शानदार प्रदर्शन का इनाम मिला है. वह ऑलराउंडर्स की रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंच गए हैं. पंड्या से पहले ऑलराउंडर्स की लिस्ट में पहले पायदान पर इंग्लिश ऑलराउंडर लियाम लिविंगस्टोन काबिज थे. मगर अब पंड्या ने उनकी बादशाहत को खत्म कर दिया है और वह टी20 फॉर्मेट के नंबर वन ऑलराउंडर बन गए हैं.

टॉप फाइव में नेपाल के ऑलराउंडर खिलाड़ी दीपेंद्र सिंह ऐरी 231 रेटिंग अंकों के साथ दूसरे पायदान पर काबिज हैं. तीसरे स्थान पर लियाम लिविंगस्टोन का नाम आता है. जिनके खाते में 230 रेटिंग अंक हैं. उसके बाद चौथे एवं पांचवें स्थान पर क्रमशः ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर मार्कस स्टोइनिस और श्रीलंकाई ऑलराउंडर वानिंदु हसरंगा काबिज हैं.

