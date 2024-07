''ये जवानी'', खूब नाचे और चिल्लाए हार्दिक पंड्या, बॉलीवुड स्टार ने भी दिया साथ, VIDEO

Hardik Pandya Dance Video Viral: भारतीय टीम के स्टार ऑलराउंडर खिलाड़ी हार्दिक पंड्या का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह बॉलीवुड स्टार अनुपम खेर के साथ किशोर कुमार और राहुल देव बर्मन के गाने 'ये जवानी है दीवानी' पर झूमते हुए नजर आ रह हैं. @mufaddal_vohra नाम के यूजर्स ने स्टार क्रिकेटर का वीडियो साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, ''अनुपम खेर के साथ हार्दिक पंड्या.'' इसके साथ ही शख्स ने हंसने की इमोजी भी लगाई है.

हार्दिक पंड्या का वायरल हो रहा वीडियो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के शादी की बताई जा रही है. हाल ही में क्यूट कपल्स ने एक दूसरे का भारतीय रीती रिवाजों के साथ हाथ थामा है. अनंत और राधिका की शादी में दुनिया भर के खास लोगों ने हिस्सा लिया. इस दौरान भारतीय टीम के भी कई स्टार क्रिकेटर इस शादी में शामिल हुए.

भारतीय ऑलराउंडर को यहां अकेले शिरकत करते हुए पाया गया है. दरअसल, मौजूदा समय में पंड्या और उनकी पत्नी का रिश्ता कुछ खास नहीं चल रहा है. खबरें तो ये भी आ रही हैं कि दोनों कपल्स तलाक लेने पर विचार बना रहे हैं.

Hardik Pandya asking for "2 Tequila" in Ambani's wedding. He will never change 🇮🇳😭😭😭#AnantAmbani #AnantwedsRadhika pic.twitter.com/WUwNeziNpj