"अगली बार मैं ...", T20 की कप्तानी छीने जाने के बाद पहली बार हार्दिक पंड्या ने तोड़ी चुप्पी

Hardik Pandya makes his first public appearance since the divorce: टी-20 वर्ल्ड कप में भारत की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले हार्दिक पंड्या के लिए वर्तमान समय अच्छा नहीं रहा है. एक ओर जहां हार्दिक और उनकी वाइफ नताशा के साथ तलाक हो गया है तो वहीं दूसरी ओर टी-20 में उनकी जगह सूर्यकुमार यादव को नया कप्तान बना दिया गया है. इन सभी घटनाक्रम के बाद पहली बार हार्दिक मीडिया के सामने आए हैं. हार्दिक एक कार्यक्रम के दौरान नजर आए लेकिन उन्होंने कप्तानी छीने जाने और तलाक को लेकर कोई बात नहीं की बल्कि अपनी फिटनेस को लेकर बात की है. हार्दिक ने कार्यक्रम के दौरान फिटनेस को लेकर अपना नजरिया बताया है. हार्दिक ने मीडिया से बात करते हुए कहा, " मुझे इस बात का बिल्कुल पता नहीं था कि फिटनेस की वजह से मेरे साथ क्या हो सकता है लेकिन मैं बस यह बात महसूस करता हूं कि हमेशा हर चीज में नंबर 1 बनना है. इस एक आदत की वजह से मैं जब युवा था तो काफी ज्यादा ट्रेनिंग करता था, मैं अपनी हद को हमेशा ही बढ़ा रहता था, काफी ज्यादा दौड़ लगाया करता था इसी वजह से मेरा जो बेस है वो काफी ज्यादा मजबूत है."

पंड्या इस समय मैदान के अंदर और बाहर कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं लेकिन उनके चेहरे पर आप इन चुनौतियों की शिकन नहीं देख सकते जिन्हें वह अच्छी तरह छुपाये हैं. हाल में इन घटनाओं के कारण वह चर्चा का विषय बने रहे। पर उन्होंने अपने ‘खेल परिधान ब्रांड' के लांच के मौके पर सभी भावनाओं को छुपाते हुए फिटनेस पर लंबी बातचीत की. दो दिन पहले पंड्या और नताशा स्टेनकोविच ने आधिकारिक तौर पर शादी के चार साल बाद अलग होने की घोषणा की थी। इससे ठीक पहले वह श्रीलंका के आगामी दौरे के लिए भारतीय टी20 टीम के कप्तान बनने की दौड़ में सूर्यकुमार यादव से पिछड़ गये.

हालांकि शनिवार को उन्होंने बस फिटनेस के बारे में बात की. पंड्या ने कहा, "जब हमारा शरीर नहीं थकता तो हमारा दिमाग थक जाता है, इसलिये जीवन में कई बार जब मैं अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने में सक्षम था तो ऐसा तभी हुआ जब मेरा दिमाग थक जाता लेकिन मैं अपने शरीर को आगे बढ़ने के लिए कहता रहता" अगर आप और मैं 20-20 प्रयास करते हैं तो दोनों के बीच का अंतर नहीं रहता। लेकिन अगर मैं 25 प्रयास करता हूं और खुद को चुनौती देता हूं तो अगली बार मैं 25 प्रयास करूंगा. फिर मैं अगली बार 30 प्रयास करूंगा"

पर विडंबना है कि फिटनेस को लेकर चिंताओं के कारण ही उनके कप्तान बनने की संभावना कम हो गई. वह फिटनेस के कारण ही खेल के तीनों प्रारूपों में नहीं खेल पाये और सीमित ओवरों के खेल में भी विशेषकर वनडे में ज्यादा गेंदबाजी नहीं कर पाये. इस महीने के शुरू में पंड्या ने खुली बस में टी20 विश्व कप जीतने वाली टीम के साथ जश्न मनाया। पर इसके कुछ हफ्तों में पंड्या ने कुछ महत्वपूर्ण चीजें गंवा दी.

भारत के टी20 विश्व कप के उप-कप्तान पंड्या को रोहित शर्मा की जगह लेने वाले खिलाड़ी के तौर पर देखा जा रहा था। लेकिन कप्तानी की भूमिका से उनके हटाये जाने की खबर उनके तलाक की घोषणा के साथ ही आई. लेकिन पंड्या पर इन सबका कोई प्रभाव नहीं दिखा। अपने खेल परिधान ब्रांड को लॉन्च करने के लिए वह इनके बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से दिखे जिसमें उन्होंने अपनी फिटनेस के बारे में जानकारी साझा की.

30 वर्षीय पंड्या ने कहा, "कभी कभी अपने दिमाग को बिना विचारों के रखना भी बहुत महत्वपूर्ण है, जब मेरा ट्रेनर मुझे 10 पुश अप करने के लिए कहता है तो मैं हमेशा 15 पुश अप करता हूं. उन्होंने कहा, ‘‘इससे ही मेरा स्टैमिना बढ़ा है और मुझे लगता है कि हर कोई जो फिटनेस यात्रा शुरू करना चाहता है उसे इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए."