IND vs AUS: बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में कौन करेगा चेतेश्वर पुजारा की कमी को पूरा, भारतीय दिग्गज ने बताया

Hanuma Vihari on who will play key role in BGT 2024-25: भारतीय टीम नवंबर में ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाने वाली है. ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर भारतीय टीम पांच टेस्ट मैचों की सीरीज खेलेगी. बता दें कि पुजारा ने ऑस्ट्रेलिया में भारत की पिछली दो टेस्ट सीरीज जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने 2018-19 में 521 रन और 2020-21 में 271 रन बनाए थे. अब आने वाले इस सीरीज में पुजारा की कमी कौन भारतीय बल्लेबाज पूरा कर पाएगा, इसको लेकर भारतीय स्टार खिलाड़ी हनुमा विहारी ने रिएक्ट किया है. हनुमा विहारी ने उस खिलाड़ी का नाम बताया है जो आने वाले सीरीज में पुजारा की अहम भूमिका को पूरा कर सकता है. दरअसल, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के दौरान पुजारा ऑस्ट्रेलियाई खतरनाक गेंदबाजों के सामने दिवार बन गए थे.

पुजारा ने पिछले सीरीज़ में दोनों टीमों के किसी भी दूसरे बैटरों की तुलना में अधिक गेंदों का सामना किया, और क्रीज पर अपनी दृढ़ता से मिशेल स्टार्क, जोश हेज़लवुड और पैट कमिंस जैसे गेंदबाजों का सामना किया था. ऐसे में अब सवाल है कि पुजारा के न रहने से उनकी कमी को कौन पूरा कर सकता है. इसको लेकर विहारी ने जियो सिनेमा द्वारा आयोजित एक बातचीत में ‘पीटीआई' से कहा, ‘‘पुजारा की कमी खलेगी, वह टीम इंडिया के लिए पिछली दो सीरीज में बल्लेबाजी क्रम की रीढ़ थे. उन्होंने चोट खाई, उन्होंने लंबे समय तक बल्लेबाजी की, वह लंबे समय तक टिके रहे, उन्होंने नई गेंद का सामना किया, उन्होंने रन बनाए. उन्होंने बाद में आने वाले अन्य दूसरे बल्लेबाजों के लिए काम आसान कर दिया था. "

कौन करेगा पुजारा की कमी को पूरा (Who can replace Cheteshwar Pujara as India's batting 'backbone)

भारतीय क्रिकेटर ने कहा, ‘‘तो इस तरह की भूमिका... कौन खेलेगा यह मेरे लिए एक सवाल है. वर्तमान में मैं कहूंगा कि हमारे पास एक आक्रामक बल्लेबाजी क्रम (शीर्ष छह) है. सभी अपने शॉट खेलना पसंद करते हैं. मुझे लगता है कि विराट ही एकमात्र ऐसे बल्लेबाज हैं जो बल्लेबाजी क्रम में टिक सकते हैं और सबसे अधिक ओवर बल्लेबाजी कर सकते हैं.''

जुलाई 2022 में अपने 16 टेस्ट मैचों में से आखिरी टेस्ट खेलने वाले विहारी ने कहा, ‘‘अगर आप नई गेंद का सामना अच्छे से करते हैं तो पुरानी कूकाबूरा गेंद से खेलना थोड़ा आसान हो जाता है.'' पुजारा की अनुपस्थिति में विहारी छठे नंबर पर केएल राहुल की भूमिका भी महत्वपूर्ण मानते हैं. उन्हें लगता है कि ऋषभ पंत पांचवें नंबर पर सबसे उपयुक्त हैं. रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल और विराट कोहली शीर्ष चार में हैं.

विहारी को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनके घर में खेलना जायसवाल के लिए अब तक का सबसे बड़ा अनुभव होगा जिन्होंने घरेलू मैदान पर अच्छा प्रदर्शन किया है लेकिन विदेशी परिस्थितियों में खुद को साबित करना अभी बाकी है. उन्होंने कहा, ‘‘यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा है. लेकिन वह बहुत आत्मविश्वासी व्यक्ति हैं. कुल मिलाकर ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया में सामना करना है तो मानसिक तैयारी महत्वपूर्ण है। इस बार हम ऑस्ट्रेलिया में पांच टेस्ट मैच खेल रहे हैं, जबकि पहले चार मैच खेले थे.''

पिछले दौरे पर सिडनी टेस्ट में रविचंद्रन अश्विन के साथ मैच बचाने वाली साझेदारी करने वाले विहारी ने कहा, ‘‘इसलिए यह मानसिक रूप से और भी अधिक थका देने वाला है क्योंकि वहां सब कुछ आपके खिलाफ है. मीडिया आपके खिलाफ है, लोग आपके खिलाफ हैं और आप घर से दूर ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियाई आक्रमण का सामना कर रहे हैं.''