IND vs BAN: कानपुर टेस्ट जीतने के बाद कोहली ने गंभीर को लगाया गले से, ऐसा था भारत की जीत का विनिंग सेलिब्रेशन मोमेंट, Video

Virat Kohli and Gautam Gambhir viral moment: कानपुर टेस्ट मैच (Kanpur Test Match) को भारतीय टीम ने 7 विकेट से जीत लिया. भारत के यशस्वी जायसवाल को प्लेयर ऑफ द मैच के खिताब से नवाजा गया तो वहीं अश्विन को प्लेयर ऑफ द सीरीज के खिताब से नवाजा गया. बता दें कि भारत ने दो दिन के अंदर ही मैच को जीत लिया. भारत की यह घर में 18वीं टेस्ट सीरीज जीत है. बता दें कि कानपुर टेस्ट मैच में जैसे ही पंत ने चौका लगाया वैसे ही कोच गौतम गंभीर ने अपने पास बैठे अश्विन (Gautam Gambhir and Ashwin) को गले से लगा लिया. वहीं, जब कोहली (Kohli) ड्रेसिंग रूम की ओर पहुंचे तो गंभीर ने उन्हें भी गले लगाकर कानपुर टेस्ट मैच में मिली जीत का जश्न मनाया. भारतीय खिलाड़ियों ने इस शानदरा जीत का भरपूर अंदाज में जश्न मनाया जिसका वीडियो BCCI ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है.

