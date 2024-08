''उसे कभी वह प्रशंसा नहीं मिली'', सहवाग से लेकर गंभीर तक, धवन के संन्यास से सबका दिल पिघला

Shikhar Dhawan Retires from International and Domestic Cricket: भारत के सलामी बल्लेबाज शिखर धवन ने शनिवार (24 अगस्त) सुबह अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की, जिसके बाद पूर्व खिलाड़ियों और बीसीसीआई ने उनके शानदार क्रिकेट करियर के लिए बधाई और भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. सोशल मीडिया पर बाएं हाथ के बल्लेबाज ने अपने शानदार क्रिकेट करियर को विराम देने का ऐलान किया, जिसमें उन्होंने 269 अंतरराष्ट्रीय मैचों में 24 शतक (वनडे में 17 और टेस्ट में 7) बनाए. उनका आखिरी प्रतिस्पर्धी मैच इस साल अप्रैल में इंडियन प्रीमियर लीग में पंजाब किंग्स के लिए था.

भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर उन्हें बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. उन्होंने लिखा, "आपके लिए शुभकामनाएं 'शिखी पा'. शानदार करियर के लिए बधाई.''

Hardik Pandya posted story for Shikhar Dhawan on Instagram🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/XXkyQdLLuy — Rohan Gangta (@rohan_gangta) August 24, 2024

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने बाएं हाथ के इस खिलाड़ी को वर्षों से उनके शानदार योगदान के लिए बधाई दी." बीसीसीआई ने एक्स पर लिखा, "शिखर धवन ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट से संन्यास लेने का फैसला किया है. हम उनके इस फैसले का सम्मान करते हैं और उन्हें आगे के सफर के लिए शुभकामनाएं देते हैं."

💬💬 𝙄 𝙘𝙖𝙧𝙧𝙮 𝙬𝙞𝙩𝙝 𝙢𝙚 𝙘𝙤𝙪𝙣𝙩𝙡𝙚𝙨𝙨 𝙢𝙚𝙢𝙤𝙧𝙞𝙚𝙨 𝙖𝙣𝙙 𝙜𝙧𝙖𝙩𝙞𝙩𝙪𝙙𝙚



As Shikhar Dhawan retires from International and Domestic cricket, we wish him all the very best for the road ahead 👏👏@SDhawan25 | #TeamIndia pic.twitter.com/nH5DVTHraP — BCCI (@BCCI) August 24, 2024

भारत के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने एक्स पर लिखा, "शानदार करियर के लिए शिखी को बधाई! मुझे पता है कि आप भविष्य में जो भी करेंगे, उसमें वह खुशी फैलाएंगे!"

Congratulations Shiki on a fantastic career! I know you will spread the same joy through everything you take up in the future! @SDhawan25 pic.twitter.com/yE3mQjKXj5 — Gautam Gambhir (@GautamGambhir) August 24, 2024

भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने लिखा, "बधाई हो शिखी. जब से आपने मोहाली में मेरी जगह ली है, तब से आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा और वर्षों से बेहतरीन प्रदर्शन किए हैं. आप ऐसे ही मौज-मस्ती करते रहें और जीवन को पूरी तरह से जिएं. हमेशा बहुत-बहुत शुभकामनाएं."

Badhaai ho Shikkhi. Ever since the time you replaced me in Mohali, you didn't look back and some top performances over the years. May you continue to have fun and live life to the fullest. Very best wishes always. https://t.co/jHvfLAhp14 — Virender Sehwag (@virendersehwag) August 24, 2024

पंजाब किंग्स ने उनकी उपलब्धियों का जश्न मनाया, रनों, ट्रॉफियों और यादगार पलों को याद किया, साथ ही उनके अगले अध्याय का बेसब्री से इंतजार किया. पंजाब किंग्स ने एक्स पर लिखा, "रन, ट्रॉफी और अनगिनत यादें! रिटायरमेंट की शुभकामनाएं, गब्बर! जीवन की अगली पारी में आपको शानदार प्रदर्शन करते देखने का इंतजार नहीं कर सकता!"

पूर्व भारतीय क्रिकेटर वसीम जाफर ने एक्स पर लिखा, "बड़े टूर्नामेंट के लिए एक खिलाड़ी. उसे कभी वह प्रशंसा नहीं मिली जिसका वह हकदार था, लेकिन उसे पता था कि जब तक टीम जीत रही थी, तब तक उसे परवाह नहीं थी कि प्रशंसा किसे मिल रही है. पूरी तरह से टीम मैन. शानदार करियर के लिए बधाई और आपकी दूसरी पारी के लिए शुभकामनाएं."

A man for the big tournaments. Never got the plaudits he deserved but knowing him he didn't care who got the applause as long as team was winning. A team man through and through. Congratulations on a stellar career and all the best for your second innings @SDhawan25 🤗 pic.twitter.com/Y4fMBbIIfR — Wasim Jaffer (@WasimJaffer14) August 24, 2024

38 वर्षीय धवन का करियर भारत के लिए 13 साल से अधिक समय तक चला, जिसमें उन्होंने तीनों प्रारूपों में क्रमशः 34 टेस्ट, 167 वनडे और 68 टी20 मैच खेले और 2315, 6793 और 1579 रन बनाए.

धवन ने भारत के लिए अपना अंतिम मैच दिसंबर 2022 में चटगांव में बांग्लादेश के खिलाफ वनडे मैच में खेला था, जबकि उनका अंतिम टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच जुलाई 2021 में श्रीलंका में था. उन्होंने 2019 के बाद से भारत के लिए कोई टेस्ट नहीं खेला है.

यह भी पढ़ें- टूट गया अंगूठा, फिर भी नहीं हिला हौसला, इसलिए 'गब्बर' के दिल के करीब है यह जुझारू पारी, खुद बताया