T20 WC 2022: अब इस दिग्गज ने Babar Azam को बताया ‘स्वार्थी कप्तान’, कहा- खुद से पहले टीम का सोचो

Babar Azam

Pakistan vs Netherlands: पाकिस्तान ने आखिरकार जारी टी20 वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2022) में दो शुरुआती हार के बाद रविवार को जीत हासिल की. टूर्नामेंट में उनके इस प्रदर्शन के लिए कई फैंस और आलोचकों ने कप्तान बाबर आजम (Babar Azam) को दोष दिया है. साथ ही बाबर का मौजूदा बल्लेबाजी फॉर्म उनका साथ नहीं दे रहा है. भारत के खिलाफ शुरुआती मैच (IND vs PAK) में, वह एक गोल्डन डक पर आउट हुए थे और इसके बाद जिम्बाब्वे के खिलाफ (PAK vs ZIM) नौ गेंदों पर चार रन की पारी खेली. नीदरलैंड के खिलाफ (PAK vs NED) मिली इकलौती जीत में वह एक बार फिर विफल रहे. उन्होंने पांच गेंदों पर केवल चार रन बनाए.