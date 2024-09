रोहित शर्मा और बाबर आजम में से कौन है बेहतर कप्तान, यूनुस खान ने बताया

Younis Khan on Rohit Sharma vs Babar Azam: बाबर आजम (Babar Azam vs Rohit Sharma as Captain) और रोहित शर्मा में से कौन है बेहतर कप्तान, इस सवाल पर पूर्व पाकिस्तानी कप्तानी यूनुस खान (Younis Khan) ने रिएक्ट किया है. यूनुस खान ने दोनों में से बेहतर कप्तान का चुनाव किया है. टेलीग्राफ से बातचीत में यूनिस ने बाबर और रोहित में से बेहतर कप्तान का ऐलान किया है. यूनिस ने कहा, "बाबर और रोहित दोनों ही अपनी टीम के लिए बेहतरीन खिलाड़ी हैं, लेकिन बतौर कप्तान रोहित बाबर पर भारी पड़ते हैं. रोहित के पास भारत के लिए खेलने का अनुभव बाबर से ज़्यादा है. इसके अलावा, हिटमैन ने खुद महान कप्तान बनने से पहले कई महान कप्तानों के अधीन खेला है. इसलिए, मैं उन्हें बाबर से बेहतर मानता हूं."

बता दें कि रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत ने टी-20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने में कामयाबी पाई है. वहीं, वनडे वर्ल्ड कप के फाइनल में भी भारतीय टीम पहुंची थी. अब रोहित शर्मा ने टी-20 से संन्यास ले लिया है. रोहित शर्मा अब चैंपियंस ट्रॉफी में भारतीय टीम की कप्तानी करने वाले हैं. अगले साल पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होने वाला है.

दूसरी ओर कप्तान के तौर पर बाबर आजम ज्यादा सफल नहीं रहे हैं. बाबर की कप्तानी में पाकिस्तान की टीम वनडे वर्ल्ड कप और टी-20 वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाई थी. यही कारण है कि बाबर की कप्तानी की खूब आलोचना हो रही है. वर्तमान में बाबर आजम पाकिस्तान के टी-20 और वनडे टीम के कप्तान हैं.

एक ओर जहां बाबर आजम बतौर कप्तान फ्लॉप रहे हैं तो वहीं उनकी बल्लेबाजी भी पिछले कुछ समय से औसत चल रही है. हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की सीरीज में बाबर कोई खास कमाल नहीं कर पाए थे और केवल 64 रन ही बना सके थे. जिसके बाद बाबर की बल्लेबाजी की खूब आलोचना हुई थी.

अब, पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलने वाली है. इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज बाबर आजम के लिए बतौर बल्लेबाज काफी अहम होने वाला है.