टेस्ट डेब्यू में शतक जमाकर इतिहास रचने वाले पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज का निधन, क्रिकेट जगत में शोक की लहर

Billy Ibadulla passes away: पूर्व पाकिस्तानी ऑलराउंडर बिली इबादुल्ला का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया, उन्होंने 1964 और 1967 के बीच चार टेस्ट खेले और टेस्ट डेब्यू पर शतक लगाने वाले पाकिस्तान के पहले बल्लेबाज़ थे. इबादुल्ला ने 1964 में कराची में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट डेब्यू किया था और पहली पारी में 166 रन बनाए. वह अपने साथी डेब्यूटेंट और विकेटकीपर अब्दुल क़ादिर के साथ 249 रन की ओपनिंग साझेदारी का हिस्सा थे. यह साझेदारी एक कीर्तिमान थी, जो आज तक कोई भी नहीं तोड़ पाया है. यह टेस्ट क्रिकेट में किसी भी विकेट के लिए दो पदार्पण करने वालों बल्लेबाज़ों के बीच की सर्वोच्च साझेदारी है.

Billy Ibadulla is 86 today and he's a man of cricket through and through

He's Pakistani but he's also an Otago and a Warwickshire boy



Took Glenn Turner under his wing, presented him with a classic G&T on the ground when Turner reached his 100th FC 100 in '82 while at Warks



