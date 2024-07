पूर्व क्रिकेटर अंशुमान गायकवाड़ का निधन, कैंसर से पीड़ित थे दिग्गज बल्लेबाज

पिछले काफी समय से कैंसर से पीड़ित अपने समय के दिग्गज बल्लेबाज अंशुमान गायकवाड़ का आज बुधवार रात निधन हो गया. अंशुमान 71 साल के थे और वह ब्लड कैंसर का शिकार थे. वह पिछले काफी समय से कैंसर से लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन आखिरकार कैंसर ने उन्हें निगल ही लिया. अंशुमान ने अपने करीब 12 साल के करयर में 40 टेस्ट मैच और 15 वनडे मैचों में भारत का प्रतिनधित्व किया. खेले 40 टेस्ट मैचों में गायकवाड़ ने 30.07 के औसत, 2 शतक और 10 अर्द्धशतकों से 1985 रन बनाए. वहीं, 15 वनडे मैचों में गायकवाड़ ने 20.69 के औसत से 269 रन बनाए थे. अंशुमान को पुराने दौर के क्रिकेटप्रेमी साल 1983 में उनकी पाकिस्तान के खिलाफ खेली 201 रनों की पारी के लिए अभी भी याद करते हैं.

Shri Anshuman Gaekwad Ji will be remembered for his contribution to cricket. He was a gifted player and an outstanding coach. Pained by his demise. Condolences to his family and admirers. Om Shanti.