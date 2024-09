पहले भारत फिर इंग्लैंड और अब न्यूजीलैंड, किसने किया श्रीलंकाई क्रिकेट का कायाकल्प, पूर्व कप्तान ने किया खुलासा

रोहित शर्मा की अगुवाई में बीते दिनों श्रीलंका के दौरे पर गई भारतीय टीम को वनडे सीरीज में मेजबान टीम के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. श्रीलंका ने 27 साल बाद अपने घर पर भारत के खिलाफ वनडे जीत दर्ज की थी. इसके बाद श्रीलंका ने टेस्ट सीरीज के लिए इंग्लैंड का दौरा किया था और वहां पर टीम ने लॉर्ड्स में जीत दर्ज की थी. मौजूदा समय में श्रीलंका, न्यूजीलैंड की मेजबानी कर रही है और उसने सीरीज का पहला मुकाबला अपने नाम कर लिया है, जबकि दूसरे मुकाबले में उसने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है.

इस टीम को देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि यह टीम बीते साल भारत में हुए वनडे विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई नहीं कर पाई थी. साथ ही यह टीम अगले साल होने वाले चैंपियंस ट्रॉफी के लिए क्वालीफाई नहीं कर पाई है. इतना ही नहीं श्रीलंका इस साल हुए टी20 विश्व कप के सुपर-8 में जगह नहीं बना पाई थी. लेकिन बीते कुछ दिनों में टीम ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है और टीम के इस कायाकल्प ने वर्ल्ड क्रिकेट को हैरान कर दिया है. वहीं अब श्रीलंका के पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने बताया है कि आखिर यह बदलाव किसने किया है.

टीम के एक प्रमुख सदस्य एंजेलो मैथ्यूज का मानना ​​है कि टीम के प्रदर्शन में आया बदलाव, केवल मैदान पर बेहतरीन प्रदर्शन से नहीं बल्कि ड्रेसिंग रूम के भीतर सकारात्मक और ताज़ा माहौल में भी है. श्रीलंका के अनुभवी ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज ने टीम के हालिया बदलाव में अहम भूमिका निभाने का श्रेय सनथ जयसूर्या को दिया है. जयसूर्या, जो वर्तमान में मुख्य कोच के रूप में कार्यरत हैं, का श्रीलंकाई क्रिकेट सेटअप पर महत्वपूर्ण प्रभाव रहा है.

मैथ्यूज के टीम की हालिया सफलता का श्रेय जयसूर्या को देते हुए कहा,"मुझे लगता है कि सनथ जयसूर्या कमान संभाल रहे हैं. जब वह क्रिकेट निदेशक थे तो उन्हें आत्मविश्वास दिया गया था और अब वह कोच बन गये हैं. भले ही वह घबरा जाते हैं, लेकिन वह हम सभी को आत्मविश्वास देते हैं. इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है. ड्रेसिंग रूम में, आपको इसे शांत रखना होगा.

A series win over India after 27 years, a Test win in England after ten years and now edging closer to a series win over New Zealand after 15 years. Angelo Mathews was asked how Sri Lanka have managed to turn things around. pic.twitter.com/tG1hXM5bj9