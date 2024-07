ऐसा क्यों होता है? आरसीबी ने जिसे दिखाया बाहर का रास्ता, उसी ने ठोका तूफानी शतक, VIDEO

Finn Allen scored century: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के विस्फोटक खिलाड़ी फिन एलन को 2021 में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं होने की वजह से फ्रेंचाइजी ने आईपीएल के 17वें सीजन से पहले उन्हें ड्राप कर दिया. ऐसा नहीं है कि आगामी सीजन का लिए एलन ने ऑक्शन में हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन उन्हें कोई खरीददार ही नहीं मिला. जैसा कि इतिहास में देखा गया है. आरसीबी से अलग होते ही कई खिलाड़ियों ने अपने करिश्माई प्रदर्शन से हर किसी को हैरान कर दिया है. ठीक उसी प्रकार मेजर लीग क्रिकेट में देखने को मिला है. टूर्नामेंट का एक मुकाबला 26 जुलाई को सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न और टेक्सास सुपर किंग्स के बीच डलास में खेला गया. यहां किसी सलामी बल्लेबाज फिन एलन का दमदार प्रदर्शन देखने को मिला है.

एलन डलास में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने के लिए मजबूर सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न के लिए पारी का आगाज किया. इस बीच उन्होंने महज 53 गेंदों में 190.56 की स्ट्राइक रेट से 101 रन कूट दिए. इस उम्दा पारी में उनके बल्ले से 9 चौके और 5 बेहतरीन छक्के निकले. यानी अपनी पिछली पारी में उन्होंने केवल छक्के चौकों से 66 रन बनाए.

A Century in the Challenger play-off by Finn Allen - He came to play 😤 🏏 #MLC2024 |#CognizantMajorLeagueCricket | #T20 | #TSKvSFU pic.twitter.com/eO44N9VN32