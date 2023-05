'6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6', ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज ने T20 में मचाया गदर, 34 गेंद पर ठोका शतक, इंग्लैंड में रचा गया इतिहास

टी-20 ब्लास्ट में सबसे तेज शतक लगाने वाले बल्लेबाज

सीन एबॉट- 34 गेंद, सरे VS केंट, 2023

एंड्रयू साइमंड्स 34 गेंद, केंट VS मिडलसेक्स, 2004

मार्टिन गप्टिल 35 गेंद, वोस्टरशायर VS नॉर्थेंट्स, 2018

स्कॉट स्टायरिस 37 गेंद, ससेक्स VS ग्लॉस्टरशायर, 2012

डैन क्रिश्चियन 37 गेंद, नॉटिंघमशायर VS नॉर्थेंट्स, 2018

T20 में चौथा सबसे तेज शतक

सीन एबॉट (SeanAbbott) के द्वारा टी-20 क्रिकेट में लगाया गया यह चौथा सबसे तेज शतक है, टी-20 में सबसे तेज शतक लगाने का रिकॉर्ड क्रिस गेल के नाम हैं. गेल नमे 30 गेंद पर शतक लगाया है. वहीं, पंत टी-20 क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज हैं. पंत ने 32 गेंद पर शतक लगाने का कमाल कर रखा है. वहीं, तीसरा सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड विहान लुब्बे के नाम है, जिन्होंने 2018 में 33 गेंदों पर शतक बनाया था.

मैच की बात करें तो सरे ने पहले खेलते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 223 रन बनाए थे जिसके बाद केंट की टीम 20 ओवर में केवल 182 रन ही बना सकी. यह मैच सरे ने 41 रन से जीत लिया.