बाबर आजम को हटाकर किसे पाकिस्तान का कप्तान बनाना चाहते हैं शोएब मलिक? आप भी जानें

Shoaib Malik told who should be captain of Pakistan: पाकिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज बाबर आजम की कप्तानी पर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं. दुनिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों को तो ही छोड़ दें. उनके खुद के पूर्व क्रिकेटर आए दिन उनके पीछे पड़े रहते हैं. पाकिस्तानी पूर्व क्रिकेटरों का मानना है कि बाबर को कप्तानी से इस्तीफा दे देना चाहिए और बतौर बैटर अपनी बल्लेबाजी पर पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए. कुछ ऐसी ही राय पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान शोएब मलिक का भी है. उन्होंने एक बार फिर से बाबर आजम की कप्तानी पर अपना विचार साझा किया है.

दरअसल, 42 वर्षीय पूर्व ऑलराउंडर ने एक इंटरव्यू के दौरान बाबर की कप्तानी पर अपना विचार साझा करते हुए कहा कि बाबर को कप्तानी पद से हट जाना चाहिए और अपनी बल्लेबाजी पर पूरी तरह से फोकस करना चाहिए. मलिक के मुताबिक कप्तानी का बोझ हटने के बाद बाबर और बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएंगे.

Shoaib Malik believes Fakhar Zaman should replace Babar Azam as Pakistan's white-ball captain 🇵🇰🔥



इसके अलावा उन्होंने सीमित ओवरों के लिए नए कप्तान का नाम भी सुझाया है. ये कोई और नहीं पाकिस्तान के आक्रामक बल्लेबाज फखर जमान हैं. मलिक का मानना ​​है कि फखर जमान को सफेद गेंद के प्रारूप में बाबर आजम की जगह लेनी चाहिए.

बता दें फखर जमान पाकिस्तान के लिए वाइट बॉल क्रिकेट में एक लंबे समय से शिरकत कर रहे हैं. शुरुआती दौर पर उन्हें ग्रीन टीम के लिए पारी का आगाज करते हुए देखा जाता था, लेकिन जब बाबर और रिजवान पारी का आगाज करने लगे तब उन्होंने मध्यक्रम में खेलना शुरू कर दिया.

