IPL 2025 KKR Mentor: KKR का चौंकाने वाला फैसला, गंभीर की जगह धोनी के दोस्त को बनाया मेंटर

Dwayne Bravo KKR Mentor IPL 2025: कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल 2025 के लिए गौतम गंभीर की जगह वेस्टइंडीज के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ ब्रावो को मेंटर नियुक्त किया है. आईपीएल 2025 के लिए कोलकाता ने चेन्नई सुपर किंग के पूर्व खिलाड़ी और धोनी के बेहद करीब रहे डीजे ब्रावो को मेंटर के रूप में अहम पद की जिम्मेदारी दी है.

Say hello to our new Mentor, DJ 'sir champion' Bravo! 💜



Welcome to the City of Champions! 🎶🏆 pic.twitter.com/Kq03t4J4ia