Duleep Trophy 2024: दबे पांव इस लेफ्टी ऑलराउंडर ने दी दस्तक, जडेजा और अक्षर पटेल को दे दी टेंशन

अनंतपुर में खेले जा रहे दलीप ट्रॉफी (Duleep Trophy 2024) टूर्नामेंट के तहत रविवार को खत्म हुए दोनों मैचों के साथ ही प्रतियोगिता का दूसरा राउंड खत्म हो गया. टूर्नामेंट का आखिरी और तीसरा राउंड ठीक 19 सितंबर को उस दिन शुरू होगा, जिस दिन भारत और बांग्लादेश (Ind vs Ban) के बीच पहला टेस्ट मैच शुरू होगा. इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआती दौर के दोनों ही मैचों में कई खिलाड़ियों खासकर तेज गेंदबाजों ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए बहुत ही जोरदार दस्तक दी है. और इन्हीं में से एक हैं लेफ्टी स्पिन ऑलराउंडर शम्स मुलानी (Shams Mulani), जिन्होंने दूसरे राउंड के मैच में बहुत ही प्रभावी प्रदर्शन करते हुए स्थापित लेफ्टी-स्पिन ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा (Ravindra jadeja) और अक्षर पटेल (Axar patel) को टेंशन देते हुए दोनों पर खासा दबाव बना दिया है.

Shams Mulani delivers a beauty to send the in-form Devdutt Padikkal back to the pavilion!pic.twitter.com/gqJPGIMVQ2