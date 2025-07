6, 6, 6, 2, 2, 6, येलो जर्सी में अफ्रीकी बल्लेबाज ने मचाया कोहराम, 9 गेंदों में ठोक दिए नाबाद 37 रन, VIDEO

Donovan Ferreira Smashes Four Sixes In One Over: मेजर लीग क्रिकेट 2025 का 23वां मुकाबला बीते बुधवार (02 जुलाई) को टेक्सास सुपर किंग्स और वाशिंगटन फ्रीडम के बीच लॉडरहिल में खेला गया. जहां टेक्सास के विस्फोटक बल्लेबाज डोनोवन फरेरा प्रचंड लय में नाजर आए. उनकी आक्रमकता का अंदाजा आप केवल इसी बात से लगा सकते हैं कि मैच के दौरान उन्होंने केवल नौ गेंदों का सामना किया. इस बीच देखते ही देखते 411.11 की स्ट्राइक रेट से नाबाद 37 रन कूट डाले. इस दौरान उनके बल्ले से क्रिकेट प्रेमियों को पांच बेहतरीन छक्के देखने को मिले.

वाशिंगटन फ्रीडम की तरफ से पारी का आखिरी ओवर डालने आए मिचेल ओवेन के खिलाफ फरेरा कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आए. 26 वर्षीय अफ्रीकी खिलाड़ी ने इस ओवर की पहली, दूसरी और तीसरी गेंदों पर लगातार तीन छक्के लगाए. इसके बाद चौथी और पांचवीं गेंद पर वह दो-दो रन हासिल करने में कामयाब रहे. आखिरी गेंद पर भी फरेरा ने जोरदार तरीके से बल्ला घुमाया और सिक्स लगाने में कामयाब रहे. इस तरह अफ्रीकी बल्लेबाज ने आखिरी ओवर में विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए कुल 28 रन बटोरे

Daryl Mitchell was retired out when he was 6 off 5 for Donovan Ferreira who scored 37 off just 9 balls! 😱 pic.twitter.com/PYeuuDRk06