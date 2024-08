दिनेश कार्तिक ने चुनी सभी फॉर्मेटों में सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय टीम, धोनी को नहीं दी जगह, जानें कौन-कौन है टीम में

Dinesh Karthik selects his own India 's best ever XI: अगर कोई सभी फॉर्मेटों की भारत की सर्वकालिक टीम चुनता है, और इसमें वह दिग्गज एमएस धोनी (MS Dhoni) को जगह न दे, तो सोचिए कि क्रिकेट प्रशंसकों को और समीक्षकों को कैसा लगेगा? बहरहाल, आप उसे कुछ भी कहें, लेकिन ऐसा कर दिखाया है पूर्व विकेटकीपर दिनेश कार्तिक ने. आजादी के 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पूर्व विकेटकीपर ने सभी फॉर्मेटों में अपनी भारत की सर्वकालिक सवश्रेष्ठ इलेवन का चयन किया. कार्तिक ने अपनी इस टीम में उन खिलाड़ियों को शामिल किया है, जो करीब दो दशक तक चले अंतरराष्ट्रीय करियर में उनके साथ खेले. अब जबकि कार्तिक ने अपनी इलेवन में सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले जैसे दिग्गजों को जगह दी, तो उन्होंने इससे हैरतअंगेज रूप से एमएस धोनी को बाहर रखा.

धोनी भारत के लिए करीब 14 साल खेले और इसमें उन्होंने 15,000 से ज्यादा रन बनाए. साथ ही, उन्होंने भारत को अपनी कप्तानी में तीन वैश्विक खिताब (2007 टी20 विश्व कप, 2011 विश्व कप, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी) भी दिलाए, लेकिन इसके बावजूद धोनी को कार्तिक ने अपनी सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह नहीं दी.

कार्तिक ने अपनी इस टीम में पांच बल्लेबाज, दो स्पिनर-ऑलराउंडर, दो स्पिनर और दो पेसर को जगह दी है. बतौर ओपनर बल्लेबाजों के लिए कार्तिक ने सहवाग के साथ रोहित शर्मा को चुना है, तो वहीं द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को क्रमश: राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर को चुना है. कोहली को नंबर पांच पर टीम में रखा है. चलिए आप कार्तिक की टीम पर नजर दौड़ा लें:

वीरेंद्र सहवाग, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, युवराज सिंह, रवींद्र जडेजा, रविचंद्रन अश्विन, अनिल कुंबले, जसप्रीत बुमराह, जहीर खान हरभजन सिंह (12वें खिलाड़ी)