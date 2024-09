IND vs BAN: "अश्विन-जडेजा रिटायरमेंट लेंगे...", चेन्नई में धमाकेदार पारी के बाद पूर्व दिग्गज ने दिया चौंकाने वाला बयान

Dinesh Karthik on Ashwin and Jadeja: पूर्व भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक ने कहा कि चेन्नई टेस्ट के पहले दिन बांग्लादेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद रविचंद्रन अश्विन के लिए उन्हें "बहुत खुशी हो रही है". पहले टेस्ट में अश्विन 133 गेंदों पर 84.96 की स्ट्राइक रेट से 113 रन बनाए और इस दौरान 11 चौके और 2 छक्के लगाए. अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर कार्तिक ने अश्विन को भारत के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक बताया. कार्तिक ने एक्स पर लिखा, "हमारी धरती के सबसे महान ऑलराउंडरों में से एक के लिए खड़े होकर तालियाँ बजाएँ. शाबाश अश्विन, इससे ज्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती, उन्होंने एक बार फिर अपने घरेलू मैदान में शतक बनाया."

