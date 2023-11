IND vs NZ: भारत पहुंचे फुटबॉलर डेविड बेकहम, सचिन तेंदुलकर के साथ वानखेड़े में उठाएंगे भारत-न्यूजीलैंड सेमीफाइनल मैच का लुत्फ

IND vs NZ: डेविड बेकहम पहुंचे भारत

David Beckham in India: इंग्लैंड के पूर्व फुटबॉलर डेविड बेकहम (David Beckham) भारत पहुंच गए हैं. उम्मीद की जा रही है कि फुटबॉलर आज मुंबई के वानखेड़े में पहुंचकर भारत-न्यूजीलैंड सेमीफाइनल (India vs New Zealand, 1st Semi-Final ) मैच का लुत्फ उठाएंगे. बेकहम ने अपनी एक खास तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है. बता दें कि डेविड बेकहम भारत में काफी पॉपुलर हैं. रिपोर्ट के अनुसार भारत-न्यूजीलैंड मैच (IND vs NZ World Cup Semi Final) के दौरान भी बेकहम वानखेड़े स्टेडियम पहुंचकर मैच का लुत्फ उठाएंगे. मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड के इस पूर्व स्टार के भारत आने से फैन्स काफी खुश हैं. बता दें कि मुंबई में भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मैच खेला जाने वाला है. भारतीय टीम इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में हैं. अब उम्मीद है कि मुंबई में टीम इंडिया जीत हासिल करके फाइनल में पहुंचेगी.