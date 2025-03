IND vs NZ: 'भारत इसलिए चैंपियन बना क्योंकि...', दानिश कानेरिया ने टीम इंडिया की जीत के बाद कह दी ये बड़ी बात

Danish Kaneria Statement Over Team India Win Champions Trophy 2025 vs NZ: भारत ने रविवार को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. टीम इंडिया की जीत पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने आईएएनएस के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की. पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया (Danish Kaneria on Team India Win vs NZ) ने भारत की जीत पर कहा कि पाकिस्तान इस टूर्नामेंट का होस्ट रहा है. पाकिस्तान पहली टीम रही जो टूर्नामेंट से बाहर हो गई. भारत अपराजेय टीम रही. पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इस टूर्नामेंट में बहुत खराब प्रदर्शन किया. उन्होंने आगे कहा कि इंडिया की टीम जब ऑस्ट्रेलिया में बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी हारी थी, उसके बाद से आठ एक द‍िवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच जीतते हुए आ रही थी तथा उन्होंने कॉम्बिनेशन अच्छा बनाया और अब चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्‍जा जमा ल‍िया. भारत ने इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया.

कनेर‍िया ने कहा, पाकिस्तान के पास कोई प्लेयर नहीं है, न कोई टीम कॉम्बिनेशन है और न कोई कप्तान है. पाकिस्तान के साथ दिक्कत ये है कि वो अपनी राजनीति, दोस्ती और रिश्तेदारियों से बाहर नहीं निकलते. वो मुल्क का नहीं सोचते, वो सिर्फ अपना सोचते हैं. इंडिया की टीम इसलिए विनर है कि वो इंडिया के बारे में सोचती है और इंडिया के लिए खेलती है. पाकिस्तानी टीम और इंडिया टीम यही फर्क है.

बता दें कि भारत ने रविवार को तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया. कप्तान रोहित शर्मा की 76 रनों की शानदार पारी के साथ श्रेयस अय्यर, केएल राहुल और हार्दिक पांड्या के अहम योगदान से भारत ने न्यूजीलैंड को चार विकेट से मात देकर तीसरी बार चैंपियंस ट्रॉफी पर कब्जा जमाया.

दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवरों में 251/7 का स्कोर बनाया था. इसके जवाब में मैदान पर उतरी भारतीय टीम को 252 रनों का लक्ष्य आसान दिख रहा था, लेकिन न्यूजीलैंड के गेंदबाजों ने लगातार झटके देकर मुकाबले को रोमांचक बना दिया. हालांकि, रोहित शर्मा ने 83 गेंदों में 76 रनों की तेजतर्रार पारी खेली, इसके बाद श्रेयस अय्यर (48) और केएल राहुल (नाबाद 34) की बेहतरीन बल्लेबाजी ने भारत को एक ओवर शेष रहते ही जीत दिला दी.